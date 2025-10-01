Αποστολόπουλος για Μπράτη: «Είπα την αλήθεια ότι είναι μια μοδίστρα σημερινή»

Ο Νίκος Αποστολόπουλος

Ο Νίκος Αποστολόπουλος και ο Άγγελος Μπράτης φαίνεται να βρίσκονται σε αντιπαράθεση, έπειτα από δηλώσεις που αντάλλαξαν το τελευταίο διάστημα και προκάλεσαν ένταση ανάμεσά τους. Οι σχέσεις των δύο σχεδιαστών δεν είναι καθόλου καλές.

Ο Νίκος Αποστολόπουλος μάλιστα επανέλαβε όσα είχε πει προηγουμένως, σε νέες δηλώσεις του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο σχεδιαστής εντοπίστηκε από δημοσιογράφους στο Ηρώδειο το βράδυ της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου, όπου ρωτήθηκε –μεταξύ άλλων– και για την επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου στην τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κουβέντα οδηγήθηκε ξανά στον Άγγελο Μπράτη.

«Δεν νομίζω ότι έχω μεγάλη διαφορά ηλικίας από τον Άγγελο Μπράτη, αλλά αν εννοεί γενικά για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν και γίνονται πικροί, εγώ δεν γίνομαι καθόλου πικρός διότι δεν είμαι τοξικός. Εγώ είπα την αλήθεια και είπα ότι είναι μια μοδίστρα σημερινή. Δεν ήθελα να τον κακολογήσω, κάνει τη δουλειά του, εγώ δεν κρίνω τις δημιουργίες του. Είπα αυτό που πιστεύω, ο άνθρωπος είναι μια χαρά», είπε ο Νίκος Αποστολόπουλος.

Ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα στις κάμερες είχε χαρακτηρίσει «τοπική μοδίστρα» τον Άγγελο Μπράτη. Στη συνέχεια, ο κριτής του GNTM απάντησε μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» λέγοντας: «Όχι, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του για να με στεναχωρήσει».

«Με στεναχωρούν μόνο απόψεις από ανθρώπους που με ενδιαφέρουν. Δεν με πειράζει τι λέει ο καθένας, και το τοπικό μια χαρά είναι. Είμαι μόδιστρος και ξέρω να ράβω ρούχα. Είναι λυπηρό να μεγαλώνει κάποιος και να γίνεται πικρός».