Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Η φθορά του χρόνου δεν είναι ευχάριστη»

Με αφορμή τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, το σίριαλ “Μια νύχτα μόνο” παραχώρησε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνέντευξη στο περιοδικό Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο καθώς και στα στοιχεία που προσπαθεί καθημερινά να μεταδώσει στις κόρες της.

Ο χρόνος που περνά είναι για σένα σύμμαχος ή εχθρός; Σε αγχώνει που μεγαλώνεις; Η βοήθεια της επιστήμης είναι κάτι που σκέφτεσαι στο μέλλον για να διατηρήσεις την ομορφιά σου;

Δεν μπορούμε να αναστρέψουμε την πορεία του χρόνου ούτε να τον κρύψουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, θα φανεί – στα μάτια, στα χέρια, στην κορμοστασιά. Η φθορά του χρόνου δεν είναι ευχάριστη, όμως είμαστε αναγκασμένοι να συμφιλιωθούμε με όλες τις ηλικίες μας καθώς είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε εφόσον ζούμε. Δεν θα ήθελα να καλύψω τη σοφία και την εμπειρία μου λειαίνοντας κάθε ρυτίδα του προσώπου μου, αλλοιώνοντας την έκφραση μου ή δημιουργώντας μια μάσκα.

Υπάρχει ένας ρατσισμός με την ηλικία, ότι οι άλλοι θα μας δουν αδύναμους, αντιερωτικούς και άσχημους. Θεωρώ ότι πιο πιθανό είναι να κρατήσει κάποιος τη δύναμη και τον ερωτισμό του με το μυαλό και τη στάση του μεγαλώνοντας, με την καλλιέργεια του τρόπου του απέναντι στον κόσμο και τους ανθρώπους, παρά με κόλπα και ψέματα. Θα ήθελα να εξυγιάνω φυσικά το δέρμα μου όσο μπορώ, να το φροντίσω, να το βοηθήσω να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική όψη. Όλα σε ισορροπία.

Η εποχή μας είναι μεταιχμιακή για πολλά θέματα, ανάμεσα στα οποία και η ισότητα των φύλων, η έμφυλη βία, η κακοποίηση, η ανάγκη για εξουσία και μια ριζωμένη πατριαρχική αντίληψη στην καθημερινότητα, ακόμα κι αν φαίνεται να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Έχοντας δυο κόρες, τι προσπαθείς να τις μάθεις, αλλά και τι ελπίζεις να αλλάξει στο άμεσο μέλλον;

Ενθαρρύνω τα κορίτσια μου να είναι αυτόνομα, δίκαια και ισχυρά μέσα από τις δεξιότητες και την προσφορά τους. Επιδιώκω να ενισχύω την αυτοεκτίμηση τους και να τις βοηθώ να αναπτύσσουν τις κλίσεις τους και να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι για αυτό που στ’ αλήθεια είναι. Τις προετοιμάζω να ζήσουν σε ένα δίκαιο κόσμο, όπου τα αγοράκια δεν θα προσπαθούν να νικήσουν τα κοριτσάκια, ούτε το αντίστροφο.

Γι’ αυτό έχουν παρέες και από τα δύο φύλα και μαθαίνουν να ζουν σε κύκλο ανθρώπων που τους δείχνουν πάντα σεβασμό. Πιστεύω ότι έτσι τα παιδιά μεγαλώνοντας αφενός θα δημιουργήσουν έναν καλό κόσμο και αφετέρου, όταν βρεθούν σε δυσμενή περιβάλλοντα, θα ξέρουν ότι κάτι δεν πάει καλά και θα έχουν τον τρόπο να αντιδράσουν σωστά.

