«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους» λέει η Ζουγανέλη που οδηγούσε μηχανάκι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους» και διευκρινίζει πως είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτήρι κρασί.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο, λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.

Αφού της έκαναν αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα 0,10 αλκοόλ. Είχε προηγηθεί και άλλη μέτρηση που έδειξε 0,15. Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από αυτό, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα και να της επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ.

Τι απαντά η τραγουδίστρια

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό μέσα από μια ανάρτηση στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι πίνοντας ένα ποτήρι κρασί βρέθηκε πάνω από το επιτρεπτό όριο, ενώ τόνισε ότι ο νόμος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις.

Όπως έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».