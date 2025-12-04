Απολαυστική ήταν η κωμικός Χαρά Τσιώλη από την Καρδίτσα στο "Αλ Τσαντίρι" του Λάκη Λαζόπουλου

Η πληθωρική και μπριόζα κωμική ηθοποιός Χαρά Τσιώλη με καταγωγή από την Καρδίτσα, η οποία σταδιοδρομεί στην πολιτική σάτιρα & στην σταντ-απ κόμεντι, εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 σε κωμικό σκετς με τον Λάκη Λαζόπουλο στο δημοφιλές "Αλ Τσαντίρι Νιούζ" στο κανάλι Mega.

Η 46χρονη κωμικός υποδύθηκε ντυμένη με ψηλοτάκουνα και φόρεμα που παρέπεμπε σε τραγουδίστρια στα μπουζούκια, τον ρόλο μιας υποψήφιας εργαζόμενης σε δημόσια υπηρεσία με τον Λάκη Λαζόπουλο να είναι αυτός που της έκανε την συνέντευξη της πρόσληψης.

Η Χαρά Τσιώλη στην γκεστ αυτή τηλεοπτική εμφάνιση είχε ρυθμό, ατάκες, η βωμολοχία δεν έλειψε σε κάποια σημεία, ωστόσο το γέλιο βγήκε αβίαστα και η ίδια καταχειροκροτήθηκε ενώ στο τέλος αγκαλιάζοντας τον Λάκη Λαζόπουλο του είπε πως είναι συγκινημένη που την κάλεσε και έπαιξε μαζί του καθώς τον έχει ως ίνδαλμα της.

Να θυμίσουμε πως η Χαρά Τσιώλη που "σκίζει" με τα σατιρικά βίντεο της στο tik tok, είχε έρθει πέρυσι τον Οκτώβριο στην Πάτρα και είχε παρουσιάσει με επιτυχία την stand up παράσταση με τίτλο «δε saltarismed!» την Παρασκευή 18-10-2024 στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον.

*Το επόμενο "Αλ Τσαντίρι Νιούζ" με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025.