Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες σε Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία την Παρασκευή (5/12) σε Ρόδο, Σαντορίνη, Σύμη και μία σειρά άλλων περιοχών που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας “Byron”

Η κακοκαιρία «Byron» άρχισε να πλήττει περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τα πρώτα προβλήματα, κυρίως στη Λακωνία, την Ζάκυνθο αλλά και την Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα, στη Λακωνία σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις αλλά και κατολισθήσεις, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες στις Δημοτικές Ενότητες Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη-Γύθειο, αφού αρκετά σημεία έχουν πλημμυρίσει. Πλημμύρες και προβλήματα στο Γύθειο

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα του 112. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το δεύτερο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112.

Μήνυμα του 112 και στην Πιερία

Ήχησε το 112 και στην Πιερία, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου. «Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112. Προβλήματα στη Ζάκυνθο από τις βροχοπτώσεις

Στη Ζάκυνθο σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις από νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στις Αλυκές. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα. Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν δυσκολίες. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Ιεράπετρα: Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπή κυκλοφορίας

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ώρες και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις υποδομές κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα Φέρμα όπου ο δρόμος έξω απο το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για πάνω Φέρμα, μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας ό,τι βρήκε στο πέρασμά του. Από φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος, Μ. Φραγκούλης. Σοβαρές ζημιές όμως προκλήθηκαν και στον δρόμο Μύρτος – Τέρτσα. Σε ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου επισημαίνεται: «Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πολλών καταπτώσεων, ο δρόμος από τα Τέρτσα προς Μύρτος και μέχρι τα όρια του Δήμου Βιάννου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης που απαιτείται και την παράδοση του δρόμου προς χρήση τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση». Σημειώνεται ότι το νηπιαγωγείο και το λύκειο Κουτσουρά δεν θα λειτουργήσουν αύριο για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Σύμφωνα, πάντως, με μαρτυρίες κατοίκων, στα σχολεία σήμερα επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και δεν υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία τους που έγινε μετ’ εμποδίων.