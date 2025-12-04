Πάτρα: Στα φρεάτια φύτρωσε… χορτάρι- ΦΩΤΟ

Φυτρωμένα φρεάτια κατά μήκος της οδού Πανεπιστημίου, στην Πάτρα, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους, την ώρα που οι πρώτες βροχές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η κατάσταση που αποτυπώνεται στα σημεία είναι τουλάχιστον απογοητευτική, φρεάτια σχεδόν αόρατα κάτω από αγριόχορτα, καπάκια μπλοκαρισμένα από φύλλα, πλαστικά και σκουπίδια, αλλά και εμφανή σημάδια εγκατάλειψης που καθιστούν αδύνατη την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Η εικόνα αυτή έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αφού δεν φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί κανένας καθαρισμός, σε έναν δρόμο που είναι από τους κεντρικούς άξονες σύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Πατρών και καθημερινά δέχεται μεγάλο όγκο κυκλοφορίας.