Πάτρα- Δεξαμενή: Ο λόφος με τα σκουπίδια και τα χώματα, «μνημείο» εγκατάλειψης στην Άνω Πόλη- ΦΩΤΟ

Άθλια είναι η εικόνα μπροστά από τη Δεξαμενή, στην περιοχή του Κάστρου της Πάτρας, όπου ξερά χόρτα και λογής σκουπίδια έχουν σχηματίσει κυριολεκτικά έναν μικρό «λόφο».

Η κατάσταση προκαλεί αγανάκτηση στους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της Άνω Πόλης, καθώς το σημείο αποτελεί κομβική τοποθεσία με ιστορική σημασία, αλλά η εικόνα του μόνο σε κάτι τέτοιο δεν παραπέμπει.

Πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός που είχε οδηγήσει σε παρεμβάσεις και αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, το σημείο «άνοιξε» ξανά για εργασίες από τη ΔΕΔΔΗΕ, λόγω υποδομών που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα της Άνω Πόλης, αφού εκεί βρίσκεται υποσταθμός της.

Ωστόσο, το πέρασμα του χρόνου, ο μηδενικός καθαρισμός και η εγκατάλειψη έχουν μετατρέψει την περιοχή σε κάτι που θυμίζει περισσότερο χωράφι παρά δημοτικό χώρο.

Απορία εκφράζεται και για το χρονοδιάγραμμα των έργων ανάπλασης που είχαν εξαγγελθεί, καθώς σε άλλα σημεία της Άνω Πόλης οι παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί, αλλά το συγκεκριμένο σημείο φαίνεται να έχει μείνει στην τύχη του.