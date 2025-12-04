Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος 3 ανηλίκων για επίθεση σε 12χρονο

Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων μαθητών Γυμνασίου για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν, ανακοινώνει η αστυνομία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, χθες το μεσημέρι τρεις ανήλικοι συμμαθητές του 12χρονου, προσέγγισαν τον γιό του και ο
ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι έτεροι δυο ανήλικοι κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.
