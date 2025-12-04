Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά το σκάνδαλο

Την παραίτησή της από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης υπέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, αφού κατονομάστηκε ως ύποπτη σε έρευνα για απάτη που αφορά πιθανή εύνοια σε έργο εκπαίδευσης διπλωματών χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Όπως γράφει το Euractiv, σε δήλωσή της, μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου την Πέμπτη, η Μογκερίνι ανέφερε: «σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης».

Η δήλωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ανώτατου αξιωματούχου της ΕΕ, Στεφάνο Σαννίνο, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Διευθυντή για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Κομισιόν στο τέλος Δεκεμβρίου, αφού και εκείνος κατονομάστηκε ως ύποπτος στην έρευνα.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης και εμπιστεύομαι ότι η ορθότητα της δράσης του Κολλεγίου θα διαπιστωθεί,» δήλωσε η Μογκερίνι μετά την απελευθέρωσή της από την κράτηση, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές.»

Νωρίτερα, η δικηγόρος της Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πως η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές.

Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το Κολλέγιο της Ευρώπης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ και συγκεκριμένα τη Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπριζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, ήταν εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών. Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Πάντως, οι υποψίες για ευνοιοκρατία –κατά τη διάρκεια ενός δημόσιου διαγωνισμού– από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε ένα ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Κολλέγιο της Ευρώπης, για τη φιλοξενία της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ε.Ε. θέτουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση που ευαγγελίζεται η ΕΕ.