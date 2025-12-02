Σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δραστηριότητες που συνδέονται με τη Μογκερίνι

Πολιτικό «σεισμό» προκάλεσε η είδηση ότι συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη και πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους διπλωμάτες στη Μπριζ.

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΕΕ Στεφάνο Σανίνο και ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά το πρόγραμμα της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα εννιάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από όλα τα κράτη μέλη –, το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021-2022, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης και/ή οι εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι, κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τον δίκαιο ανταγωνισμό και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία σύναψης συμβάσεων κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Πριν από τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας αρκετών υπόπτων, η οποία και χορηγήθηκε» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι έρευνες –που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου– έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Στις έρευνες συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε., OLAF.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σήμερα διεξάγονται έρευνες στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ (Βέλγιο) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες απάτης σχετικά με την επιχορηγούμενη από την ΕΕ κατάρτιση νεαρών διπλωματών, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες. Τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Κατόπιν αιτήματος της ΕΔΕ, το οποίο εγκρίθηκε από τον ανακριτή, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FGP West-Vlaanderen) διενήργησε έρευνες σε διάφορα κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και στις κατοικίες των υπόπτων. Οι ανακριτικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Το θέμα αφορά το πρόγραμμα της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα εννιάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από όλα τα κράτη μέλη –, το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021-2022, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης και/ή οι εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ.

Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι, κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τον δίκαιο ανταγωνισμό και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία σύναψης συμβάσεων κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Πριν από τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας αρκετών υπόπτων, η οποία και χορηγήθηκε.

Τα υπό έρευνα γεγονότα αναφέρθηκαν αρχικά στην OLAF. Ενδέχεται να συνιστούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διασαφηνιστούν τα γεγονότα και να αξιολογηθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Η έρευνα υποστηρίζεται επίσης από τον ανακριτή του Βελγίου στη Δυτική Φλάνδρα (περιοχή του Ypres).

Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.