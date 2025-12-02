Όμορφα graffiti στην άσχημη πισίνα του εγκαταλελειμμένου πρ. κολυμβητηρίου της Αγυιάς, στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Κάποια από τα graffiti είναι πρόσφατα δημιουργημένα
Τις τελευταίες ημέρες, όποιος περνά από το εγκαταλελειμμένο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς στην Πάτρα δεν μπορεί να μην παρατηρήσει τα ολοένα και περισσότερα, πιο έντονα, πολύχρωμα graffiti που καλύπτουν το εσωτερικό της παλιάς πισίνας.
Σε έναν χώρο που έχει προ πολλού πάψει να θυμίζει αθλητική εγκατάσταση, κάποιοι αφιέρωσαν χρόνο, χρώμα και φαντασία, δημιουργώντας σχέδια και μορφές σε κάθε διαθέσιμη επιφάνεια. Εκεί όπου πλέον λιμνάζουν βρώμικα νερά και ανάμεσα σε σπασμένα πλακάκια φυτρώνουν καλάμια και χόρτα, τα νέα αυτά οπτικά ίχνη μοιάζουν σχεδόν να επαναδιεκδικούν τον χώρο.
Η έκφραση μέσω graffiti ανέκαθεν δίχαζε. Για πολλούς, η αναγραφή συνθημάτων ή η απεικόνιση πολύπλοκων σχεδίων σε τοίχους, τρένα και δημόσια κτίρια αποτελεί μορφή βανδαλισμού, μια πράξη που παραβιάζει τον κοινόχρηστο χώρο και επιβαρύνει την εικόνα της πόλης. Για άλλους όμως, πρόκειται για αυθεντική αστική τέχνη, μια σύγχρονη γλώσσα που αποτυπώνει συναισθήματα, κοινωνικά σχόλια και συλλογικές ανησυχίες, δίνοντας ζωή σε επιφάνειες που αλλιώς θα έμεναν μουντές και αδιάφορες.
Τα graffiti που κατέγραψε η κάμερα του thebest μοιάζουν να προσφέρουν μια απροσδόκητη αντίθεση. Μια υπενθύμιση ότι ακόμη και σε μέρη λησμονημένα, η ανθρώπινη δημιουργικότητα βρίσκει τρόπο να εκφραστεί. Ίσως γι’ αυτό σε κάνουν να σκέφτεσαι «έξω από τα όρια», να αναρωτιέσαι τι σημαίνει πραγματικά τέχνη και ποιος τελικά καθορίζει την αξία της στον δημόσιο χώρο.
