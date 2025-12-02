Όμορφα graffiti στην άσχημη πισίνα του εγκαταλελειμμένου πρ. κολυμβητηρίου της Αγυιάς, στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Τις τελευταίες ημέρες, όποιος περνά από το εγκαταλελειμμένο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς στην Πάτρα δεν μπορεί να μην παρατηρήσει τα ολοένα και περισσότερα, πιο έντονα, πολύχρωμα graffiti που καλύπτουν το εσωτερικό της παλιάς πισίνας.

Σε έναν χώρο που έχει προ πολλού πάψει να θυμίζει αθλητική εγκατάσταση, κάποιοι αφιέρωσαν χρόνο, χρώμα και φαντασία, δημιουργώντας σχέδια και μορφές σε κάθε διαθέσιμη επιφάνεια. Εκεί όπου πλέον λιμνάζουν βρώμικα νερά και ανάμεσα σε σπασμένα πλακάκια φυτρώνουν καλάμια και χόρτα, τα νέα αυτά οπτικά ίχνη μοιάζουν σχεδόν να επαναδιεκδικούν τον χώρο.