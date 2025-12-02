Αθώες οι διοικήσεις 2012-2014 και 2014-2015 του ΠΕΑΚ Πάτρας

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του ΠΕΑΚ Πάτρας, η οποία είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με αμετάκλητο Βούλευμα των Πλημμελειοδικών Πατρών, το οποίο υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση του Εισαγγελέα, οι Διοικήσεις του ΠΕΑΚ των περιόδων 2012-2014 και 2014-2015 κρίθηκαν αθώες.

Αποφασίστηκε να μην ασκηθεί κατηγορία σε βάρος τους για τις αποδιδόμενες πράξεις που αφορούσαν υποτιθέμενη κακοδιαχείριση, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τις στηρίζουν.

Με τη δικαστική απόφαση διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι τότε διοικήσεις ενήργησαν στο πλαίσιο της νομιμότητας και προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.