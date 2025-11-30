Πάτρα: Χειροπέδες σε πολίστα του ΟΥΚ Βόλου για τραυματισμό παίκτη του ΟΠΑΘΑ

Επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο για την 3η αγωνιστική της Α2 Εθνικής Ανδρών ανάμεσα στο Βόλο και τον ΟΠΑΘΑ.

Στο τρίτο οκτάλεπτο του αγώνα, οι διαιτητές απέβαλαν χωρίς αντικατάσταση τους Δ. Γλούμη (ΟΥΚ Βόλου) και Αλέξανδρο Καλαμά (ΟΠΑΘΑ), οι οποίοι αποχώρησαν από την πισίνα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παίκτης του ΟΥΚ Βόλου χτύπησε τον πολίστα του ΟΠΑΘΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη μύτη.

Το συμβάν έγινε στα σκαλιά που οδηγούν στα αποδυτήρια και έγινε αντιληπτό από λίγους παριστάμενους, οι οποίοι ενημέρωσαν αστυνομικούς που βρίσκονταν στο κολυμβητήριο για τον επόμενο αγώνα μεταξύ ΝΟΠ και Παναθηναϊκού.

Μετά την καταγγελία του παίκτη του ΟΠΑΘΑ, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον πολίστα του ΟΥΚ Βόλου.

Ο Αλέξανδρος Καλαμάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου,