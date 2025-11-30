Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: 752 δικηγόροι προσέρχονται στις κάλπες- Οι 6 για την προεδρία

Ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου και του 14μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Από τις 7 το πρωί, οι 752 δικηγόροι της πόλης προσέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, αίθουσα 4, ισόγειο, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στην προεδρική κούρσα συμμετέχουν έξι υποψήφιοι: Παναγιώτης Ασπρούλιας, Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Αιμίλιος Ρουμελιώτης.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ελέγχει τα στοιχεία των ψηφοφόρων και τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφόρος παραλαμβάνει δύο σφραγισμένους φακέλους, έναν λευκό για την εκλογή Προέδρου και έναν γαλάζιο για τους Συμβούλους, και προχωρά στην απόδοση της ψήφου του σύμφωνα με τους κανόνες.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, ενώ σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καθορίζει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον επικεφαλής της επόμενης περιόδου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.