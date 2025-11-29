Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κινητοποίηση για οδηγό που φαινόταν να μην είχε αισθήσεις

Πάτρα: Κινητοποίηση για οδηγό που φαινότ...

Επί τόπου αστυνομία και ΕΚΑΒ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση Μαιζώνος και Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα κινητοποιώντας τις αρχές.

Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, καθώς είδαν έναν νεαρό άνδρα μέσα στο αυτοκίνητό του, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν παρότι του χτυπούσαν το παράθυρο.

Το όχημά του μάλιστα ήταν παρκαρισμένο αντίθετα στο ρεύμα καθόδου της Βορείου Ηπείρου.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά φαινόταν να είναι μεθυσμένος και να μην μπορεί να αντιδράσει.

Οι διασώστες τον συνεφέραν, ενώ στο σημείο έφτασε και η Αστυνομία για να του κάνει αλκοτέστ.

Ειδήσεις Τώρα

Λωρίδα της Γάζας: Περισσότεροι από 70.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια

Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία ΕΚΑΒ

Ειδήσεις