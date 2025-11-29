Πάτρα: Κινητοποίηση για οδηγό που φαινόταν να μην είχε αισθήσεις

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση Μαιζώνος και Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα κινητοποιώντας τις αρχές.

Περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, καθώς είδαν έναν νεαρό άνδρα μέσα στο αυτοκίνητό του, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν παρότι του χτυπούσαν το παράθυρο.

Το όχημά του μάλιστα ήταν παρκαρισμένο αντίθετα στο ρεύμα καθόδου της Βορείου Ηπείρου.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά φαινόταν να είναι μεθυσμένος και να μην μπορεί να αντιδράσει.

Οι διασώστες τον συνεφέραν, ενώ στο σημείο έφτασε και η Αστυνομία για να του κάνει αλκοτέστ.