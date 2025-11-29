Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus

Το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, που είχε καταγραφεί από τις κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ./ώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι οδηγούσε ο πατέρας του, Απόστολος.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Weekend Live», ο Απόστολος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής, προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής του προστίμου των 2.000 ευρώ. Εκεί ανέφερε πως ήταν ο ίδιος πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου του γιου του και ότι σκοπεύει να καταθέσει το δίπλωμά του.



Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το δικαίωμα ένστασης για την κλήση έχει ισχύ επτά ημερών γι’ αυτό και ο διοικητής της τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει οι επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος.

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.