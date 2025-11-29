Επιστροφή ενοικίου: Γιατί καταβλήθηκαν μειωμένα ποσά- Τι να κάνετε αν δεν πήρατε χρήματα

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν να πιστώνεται μικρότερο ποσό από αυτό που ανέμεναν.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλήφθηκε η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μόνο το βασικό ποσό, γεγονός που ενισχύει την εντύπωση ότι υπήρξε συνολικό σφάλμα στον υπολογισμό.

Οι πληρωμές άρχισαν την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, καθώς τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς ανάλογα με την τράπεζα. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ ανά κατοικία (ή έως 1.600 ευρώ όταν υπάρχει και φοιτητική στέγη).

ο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν προστέθηκε η προσαύξηση, σε συνδυασμό με λανθασμένα στοιχεία εισοδήματος ή διασταύρωσης τέκνων, δείχνει πως η αστοχία δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά, αλλά πιθανό κενό στο σύστημα της ΑΑΔΕ., σύμφωνα με το ethnos.

Οι 5 βασικές αιτίες για τη μείωση ή μη καταβολή



1. Μη υπολογισμός της προσαύξησης παιδιών

Σε πολλές αιτήσεις, τα εξαρτώμενα τέκνα δεν ενσωματώθηκαν σωστά στον αλγόριθμο.

2. Μη δηλωμένο ή λάθος IBAN

Περίπου 30.000 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας Όμηρος Τσάπαλος, λόγω λανθασμένου ή μη καταχωρισμένου λογαριασμού.

3. Λάθη στα μισθώματα του 2024

Σε περιπτώσεις πολλαπλών μισθώσεων μέσα στη χρονιά, το σύστημα δεν υπολόγισε σωστά το συνολικό ποσό.

4. Εσφαλμένη ένταξη στα κριτήρια

Δικαιούχοι «κόπηκαν» επειδή το σύστημα θεώρησε –σωστά ή όχι– ότι δεν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

5. Πιθανό τεχνικό σφάλμα

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο μειωμένων πιστώσεων ενισχύει το ενδεχόμενο τεχνικής αστοχίας.

Τι να κάνετε αν λάβατε λιγότερα ή καθόλου χρήματα



Όσοι:

είδαν μικρότερη πίστωση,

δεν έλαβαν την προσαύξηση των 50€ ανά παιδί, ή

δεν πληρώθηκαν καθόλου,

μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση έως 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω:

myAADE > Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > “Επιστροφή ενοικίου άρθρου 70 ν. 5217/2025”

Θα χρειαστεί να κατατεθούν:

μισθωτήριο,

αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου,

βεβαίωση σπουδών (για φοιτητική κατοικία),

IBAN λογαριασμού.



Μετά την επανεξέταση, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει συμπληρωματικές πληρωμές όπου απαιτείται.

Στα 225 ευρώ το μέσο ενοίκιο

Στους 886.883 ανέρχονται συνολικά οι τελικοί δικαιούχοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις και πληρώνονται από σήμερα το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα οποία ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το συνολικό ποσόν το οποίο εγκρίθηκε να εισπράξουν ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε προϋπολογιστεί πως θα διατεθούν έως 230 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 900.000 δυνητικά δικαιούχους, όπως προέκυπταν από τον αριθμό των μισθωτηρίων του 2024 και τα οποία είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακινήτων myProperty της ΑΑΔΕ και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που υπεβλήθησαν εφέτος. Ωστόσο το κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων, βάσει των δηλώσεών τους, αποδείχθηκε μικρότερος.

Με αυτά τα δεδομένα, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή ενοικίου 225 ευρώ, όσο δηλαδή το μίσθωμα το οποίο δήλωσαν ότι καταβάλλουν.