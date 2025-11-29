Η Πάτρα τιμά τον Πολιούχο της- Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα

Με επισημότητα και κατάνυξη η Πάτρα τιμά τον πολιούχο και προστάτη της, Απόστολο Ανδρέα, με πλήθος πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα να φτάνει στην αχαϊκή πρωτεύουσα για τις λατρευτικές εκδηλώσεις, που κορυφώνονται την Κυριακή, ανήμερα της μεγάλης εορτής.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, όπου θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια δοξολογία, πριν ξεκινήσει η καθιερωμένη λιτανεία της Τίμιας Κάρας και της εικόνας του Αγίου στους δρόμους της πόλης.

Στις ιερές ακολουθίες θα συμμετάσχουν συνολικά δώδεκα Μητροπολίτες, ανάμεσά τους οι Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνειος, Σερρών Θεολόγος, Ηλείας και Ωλένης Αθανάσιος, Ζακύνθου Διονύσιος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Μάνης Χρυσόστομος, Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεόκλητος, Ζηχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, Φθιώτιδας Συμεών, καθώς και ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.

Πρόγραμμα διημέρου

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

18:00 – Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

22:00 – Ιερά Αγρυπνία



Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

07:00–10:45 – Όρθρος & Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή προσκεκλημένων Αρχιερέων

10:45 – Δοξολογία

11:00 – Λιτάνευση της Αγίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου

18:00 – Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκλησις

Επιπλέον δραστηριότητες

Το Εκθετήριο του Ιερού Ναού με εκκλησιαστικά είδη, εικόνες και αναμνηστικά.

Το “Πάρκο της Αγάπης”, το φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ι. Μητροπόλεως Πατρών, τα έσοδα του οποίου υποστηρίζουν τα έργα και τις δράσεις της Μητρόπολης.