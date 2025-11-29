Η Πάτρα τιμά τον Πρωτόκλητο- Πανηγυρικός Εσπερινός στον Άγιο Ανδρέα- ΦΩΤΟ

Κορυφώνονται απόψε και το πρωί της Κυριακής οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της Πάτρας Άγιο Ανδρέα. Το απόγευμα τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός και ακολούθησε αγρυπνία.

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια δοξολογία, πριν ξεκινήσει η καθιερωμένη λιτανεία της Τίμιας Κάρας και της εικόνας του Αγίου στους δρόμους της πόλης.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Στὸν ὁλόλαμπρο καὶ μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦἈποστόλου Ἀνδρέου , στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, ἐτελέσ θη ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χ οροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτο υ ΜητροπολίτουΦθιώτιδος κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος μὲ γλαφυρότητα καὶθεο λογικὸ βάθος, ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτα τοιΜητροπολίτες πρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀ μβρόσιος,Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Ἠλείας καί Ὠλένηςκ . Ἀθανάσιος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίο υ καὶ Ἁγίου Ὂρους κ. Θεόκλητος, Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσόστομος, Μάνης κ. Χρυσόστομος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱ ερώνυμος, Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἐπιφάνιος, Κορίνθου κ. Παῦλος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος ἘπίσκοποςΚερνίτσ ης κ. Χρύσανθος, προσκεκλημένοι τῆςἀγάπης τοῦ ο ἰκείου Ἀρχιερέως, Σεβασμιωτάτο υΜητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Π ατρῶν μὲλόγους θερμοὺς εὐχαρίσ τησε τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, εὐ χήθηκε στὸν καθένα, ἀπὸ καρδία ς τά δέοντα καὶπαρεκάλεσε, νὰ εὔχονται πρὸς Κύριον ὑπέρ τοῦε ὐαγοῦς Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Χρ ιστεπωνύμουΠληρώματος τῆς Ἀποσ τολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Πλήθη προσκυνητῶν καθ΄ ὅλας αὐ τὰς τὰς ἡμέραςκατέφθασαν στον Ἱερό Ναό, μὲ ἀποκορύφωμα τὸνἙσπερινό, ὅπου χιλιάδες πισ τῶν κατέκλυσαν τὸνἹερὸ Ναό, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὴ νχαριτόβρυτον Κάραν, τὸν Σταυρ ὸν τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὸν Τάφο τοῦ Πρωτοκλήτου.

