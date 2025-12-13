Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης μετά το «όχι» των αγροτών - « Ναι στο διάλογο, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων»

Νέα έκκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου απηύθυνε προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ο κ. Μαρινάκης επέλεξε στην αρχή της ομιλίας του να στείλει νέο μήνυμα στους αγρότες τονίζοντας ότι όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θες να τα συζητήσεις, τότε ο διάλογος είναι προσχηματικός.

«Έχουμε πει ναι στο διάλογο όχι στο κλείσιμο των δρόμων, κάτι που απηχεί και το σύνολο των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, μετά από τόσα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την κρίση, είναι ένας τομέας που χρειάζεται στήριξη.

Είμαστε η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα.

Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες».

«Ζητάνε περισσότερα, ειδικά οι κτηνοτρόφοι, που έχουν πιεστεί πολύ, και έχουν κάθε δίκαιο να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα. Όμως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλεις τα αιτήματά σου, χωρίς να θες καν να τα συζητήσεις αυτά, μάλλον ο διάλογος για σένα είναι προσχηματικός», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

«Επιμένω λοιπόν και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων. Όχι σε δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά».