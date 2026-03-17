Αχαΐα: Παραίτηση εκπαιδευτικού μετά από επιθέσεις μαθητών

Νέες σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά βίας και εκφοβισμού μέσα σε σχολεία έρχονται στο φως, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, που – σύμφωνα με καταγγελίες – δεχόταν έντονο bullying.

Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον η περίπτωση του καθηγητή Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος, ο οποίος μίλησε στο STAR για τα όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε στο σχολείο όπου υπηρετούσε.

«Με πετούσαν πέτρες – φοβάμαι για τη ζωή μου»

Ο εκπαιδευτικός περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και φόβο, κάνοντας λόγο για επιθέσεις από μαθητές, ρίψεις αντικειμένων και απειλητικές συμπεριφορές.

Όπως αναφέρει, στις 25 Οκτωβρίου 2024 κατέθεσε αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καταγράφοντας σειρά περιστατικών βίας.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στο προαύλιο δεχόταν ακόμη και πέτρες. Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, μαθητής φέρεται να εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Καταγγελίες για αδιαφορία και αντιστροφή της εικόνας

Παρά τις αναφορές του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Αντί, όπως λέει, να διερευνηθούν οι καταγγελίες, κατατέθηκαν σε βάρος του αναφορές από γονείς, ενώ η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη λειτουργία του.

Η υπόθεση μάλιστα έφτασε μέχρι την εισαγγελία, με ερώτημα για την ψυχική του κατάσταση. Τελικά, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω ενέργειες και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

«Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», τονίζει.

«Μεροκάματο τρόμου» στο σχολείο

Ο καθηγητής περιγράφει τις εφημερίες του ως «μεροκάματο τρόμου», σημειώνοντας ότι περιστατικά παραβατικότητας ήταν καθημερινά, από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης.

«Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», αναφέρει, καταγγέλλοντας ελλιπή αντιμετώπιση των περιστατικών.