ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Χαραλάμπη

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε άμεσα, αλλά ήταν ήδη αργά

Θρήνος επικρατεί στις οικείους ενός άνδρα, που εντοπίστηκε νεκρός στις 7 σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Χαραλάμπη 75, στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ κλήθηκε άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη αποβιώσει στον ύπνο του.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι συνθήκες του θανάτου φαίνεται να είναι φυσιολογικές.

