Πύργος: Το μεσημέρι του Σαββάτου η κηδεία του Ζακ Φάμελου

Το τελευταίο αντίο θα πουν το Σάββατο, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι στον Ζακ (Ζαχαρία) Φάμελο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 38 ετών, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Γλυφάδα Αττικής.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 3.30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου.

Ο γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύκλους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, Dj και μουσικός παραγωγός, σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε στην διασταύρωση της Λ. Βουλαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στη μια τα ξημερώματα, υπό συνθήκες που ερευνά η Τροχαία.

πηγη ilialive.gr