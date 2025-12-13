Η Νόρα Δράκου στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών: Μάθημα ζωής από μια Ολυμπιονίκη

Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, που είχαν την τιμή να φιλοξενήσουν τη σπουδαία Πατρινή κολυμβήτρια Νόρα Δράκου, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του ελληνικού αθλητισμού.

Με αφετηρία το 2008 και πορεία που συνεχίζεται δυναμικά έως σήμερα, η Νόρα Δράκου έχει καταγράψει σημαντικές συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει μετάλλια σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και συγκαταλέγεται στις ελάχιστες Ελληνίδες αθλήτριες που έχουν αγωνιστεί σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, εξακολουθεί να σημειώνει πανελλήνια ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη διάρκεια της καριέρας της.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο–αφιέρωμα και αναλυτικό χρονικό των επιτυχιών της, όμως εκείνο που τους κέρδισε περισσότερο ήταν η ίδια της η παρουσία: το χαμόγελο, η ευγένεια, η ταπεινότητα και η αμεσότητά της.

Τα παιδιά έθεσαν ουσιαστικές ερωτήσεις για τους στόχους της, τις δυσκολίες, την κούραση, τους τραυματισμούς, τα ταξίδια και τους ανθρώπους που τη στηρίζουν. Η Νόρα Δράκου απάντησε με ειλικρίνεια και ζεστασιά, αποκαλύπτοντας ότι ο επόμενος μεγάλος της στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο του 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της σωστής διατροφής, της συνέπειας και της πειθαρχίας, καθώς και στη στήριξη που λαμβάνει από προπονητές, ειδικούς και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένειά της. Τόνισε ότι ο αθλητισμός της χάρισε πολύ περισσότερα από διακρίσεις: φιλίες σε όλο τον κόσμο, επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και το μάθημα της αποδοχής.

Κλείνοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους μαθητές:

«Μην αφήσετε ποτέ το διάβασμά σας. Ο αθλητισμός είναι υπέροχος, αλλά κάποτε τελειώνει. Η μόρφωση όμως μένει για πάντα».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη χαρά ότι η Νόρα Δράκου θα είναι ambassador στο πρόγραμμα Erasmus+ «Walk Around the Earth / E-walk», προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και του σεβασμού προς κάθε κουλτούρα. Το σχολείο της απένειμε τιμητική πλακέτα, ενώ οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της, να πάρουν αυτόγραφα και να ζήσουν μια εμπειρία που, όπως όλα δείχνουν, θα τους μείνει αξέχαστη.