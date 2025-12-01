Πόλο: Η Πατρινή Μαργαρίτα Μπιτσάκου στα 14 της, γίνεται η νεότερη αθλήτρια που καλείται ποτέ σε εθνική ομάδα

Η Μαργαρίτα Μπιτσάκου, η 14χρονη Πατρινή πολίστρια του Αλίμου, γράφει ιστορία καθώς κλήθηκε στην Εθνική Γυναικών, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε τόσο μικρή ηλικία σε κανένα ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καμία άλλη αθλήτρια ή αθλητής δεν έχει κληθεί σε εθνική ομάδα στα 14, με τις πιο πρόωρες εμφανίσεις να ξεκινούν από τα 15–17.

Η Μπιτσάκου, κόρη του παλιού διεθνούς Δημήτρη Μπιτσάκου, έχει ήδη σημαντικές διακρίσεις, με δύο αργυρά ευρωπαϊκά μετάλλια με την Εθνική Κορασίδων και ένα με τη Νεανίδων, αγωνιζόμενη πάντοτε ως μικρότερη ηλικιακά. Μάλιστα, το 2022, σε ηλικία μόλις 11 ετών, είχε γίνει η νεαρότερη αθλήτρια που σκόραρε στην Α1 πόλο.

Στην ίδια λίστα των κλήσεων του ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρη Παυλίδη, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία (26/1–5/2), βρίσκεται η επίσης Πατρινή αθλήτρια του Ολυμπιακού, Ντένια Κουρέτα.