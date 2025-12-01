Πανεπιστήμιο Πατρών: Η ώρα των διαγραφών των «αιωνίων» πλησιάζει- Συζητούνται οι εξαιρέσεις- Τέλος του χρόνου κλείνουν οι κατάλογοι

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία διαγραφών χιλιάδων «αιωνίων» εγγεγραμμένων φοιτητών που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Από τους 19.769 «λιμνάζοντες» φοιτητές που παραμένουν στα μητρώα, μόλις 850, δηλαδή περίπου το 5% έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επανενεργοποιηθούν για να λάβουν το πτυχίο τους, δίνοντας, τουλάχιστον, ένα μάθημα από το 2020 και μετά.

Περίπου 15.000 από αυτούς προέρχονται από τη συγχώνευση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, όπου εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο το 2019, ενώ 5.000 ανήκουν στα τμήματα του ίδιου του Ιδρύματος, με τον παλαιότερο εγγεγραμμένο φοιτητή να χρονολογείται από το 1966.

«Είμαστε στη φάση, που κάποιοι φοιτητές ζητούν την εξαίρεσή τους, όπως προβλέπει ο νόμος. Όταν ολοκληρωθεί η φάση αυτή, δηλαδή από αρχές Γενάρη, θα ξεκινήσουν οι διαγραφές. Τέλος του χρόνου θα κλείσουν οι κατάλογοι. Στο δημόσιο διάλογο γίνεται μια συζήτηση για κάποιους, οι οποίοι ήδη δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Παρ' όλ' αυτά, εμείς εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια του νόμου, όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους αλλά για κάποιους που δεν παρουσιάζονται και έχουν χρόνια να εμφανιστούν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι» επισημαίνει στο thebest.gr ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Η πρυτανική αρχή, όπως πολλές φορές έχει αναφέρει, διατηρεί ανοιχτή την πόρτα για όσους διέκοψαν τις σπουδές τους λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, επιτρέποντας μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις την εξαίρεση από τις διαγραφές.

Σε όλη τη χώρα, ο αριθμός των φοιτητών που αναμένεται να διαγραφούν αγγίζει τις 290.000, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών -το παλαιότερο ανώτατο ίδρυμα της Ελλάδας- να κατέχει τη μερίδα του λέοντος, καθώς σε αυτό αντιστοιχούν 83.970 μη ενεργοί εγγεγραμμένοι.

Τα νέα όρια φοίτησης

Η απόφαση προβλέπει ότι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι η ελάχιστη διάρκεια:

+4 εξάμηνα (2 έτη) για τετραετή προγράμματα,

+6 εξάμηνα (3 έτη) για πενταετή και εξαετή προγράμματα.

Δηλαδή, για ένα τετραετές πτυχίο το ανώτατο όριο φοίτησης είναι έξι έτη, για πενταετές πρόγραμμα οκτώ έτη, και για εξαετές πρόγραμμα εννέα έτη.

Ποιους φοιτητές καλύπτουν τα νέα όρια φοίτησης

Για όσους εισήχθησαν από το 2022-2023 και μετά, το χρονικό όριο ισχύει εξ αρχής. Για όσους είχαν εισαχθεί νωρίτερα, η μέτρηση ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ειδικότερα, φοιτητές που είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021, λαμβάνουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος, με έναρξη υπολογισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Τετραετή προγράμματα: 4 έτη

Πενταετή προγράμματα: 5 έτη

Εξαετή προγράμματα: 6 έτη