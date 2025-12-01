Με 6 Ειδικούς Φρουρούς ενισχύεται η φύλαξη των Αρχαιολογικών Μουσείων Πατρών και Αιγίου

Η πρόσφατη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι φαίνεται ότι έθεσε σε συναγερμό τις ελληνικές Αρχές, με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού να προσανατολίζονται σε ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Από τον προσεχή Μάρτιο, στη φύλαξη θα συμμετέχουν, εκτός από τους πολιτικούς υπαλλήλους του ΥΠΠΟ, και ένστολοι Ειδικοί Φρουροί. Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Αχαΐα θα ενταχθεί στο επιχειρησιακό πλάνο, με 4 Ειδικούς Φρουρούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και 2 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, κυρίως για νυχτερινή φύλαξη, σύμφωνα με την εφημερίδα "Νεολόγος" .

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Αχαΐας, όπως το Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, η Βούντενη Πατρών, τα Πορτώνα Δυτικής Αχαΐας και το Αρχαίο Κλείτορα, δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό σχέδιο, αλλά θα ενταχθούν όταν ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη δράση.

Η συνολική πρόσληψη Ειδικών Φρουρών αυξάνεται από 600 σε 900, με 300 εξ αυτών να προορίζονται για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.