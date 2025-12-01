Πάτρα: Θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια για τον Δημήτρη Χωρίτο- Την Τρίτη το τελευταίο αντίο

Την Τρίτη ο δημοσιογραφικός κόσμος θα πει το τελευταίο αντίο σε έναν από τους πλέον δραστήριους και αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του, τον Δημήτρη Χωρίτο, ο οποίος «έφυγε» χθες μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

H κηδεία θα γίνει στις 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Ο Δημήτρης έδωσε έναν μακρύ, δύσκολο και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο, έναν αγώνα που αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, δύναμη και ψυχικό σθένος, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Υπήρξε ένας δημοσιογράφος που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στην αλήθεια. Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και πηγαίο πάθος για την ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, σεβασμό και καθαρότητα. Τα ρεπορτάζ του, οι παρεμβάσεις του, η κριτική του ματιά, αλλά και η ευγένεια του χαρακτήρα του, άφησαν βαθύ αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

Ηταν ένας άνθρωπος που πίστευε πως η ενημέρωση είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στην κοινωνία.