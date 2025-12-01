Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πώς έγινε το επεισόδιο στη Ρήγα Φέραιου- Τρεις προσαγωγές

Πάτρα: Πώς έγινε το επεισόδιο στη Ρήγα Φ...

Δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενεπλάκησαν σε καβγά που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 8.45 το βράδυ της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, κοντά στη συμβολή με την οδό Βότση.

Τρία άτομα -δύο άνδρες και μία γυναίκα- ενεπλάκησαν σε καβγά που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

 Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονη λογομαχία η οποία κατέληξε σε ξυλοδαρμό, με ένα από τα άτομα να πέφτει στο έδαφος. Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν την Αστυνομία.

 Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί, αφού κατέγραψαν την κατάσταση και χώρισαν τα εμπλεκόμενα άτομα, προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές για τη διερεύνηση των αιτιών του επεισοδίου.

 

Ειδήσεις Τώρα

Σοκαρισμένη η Πάτρα από τον χαμό δύο νέων ανθρώπων

Δικηγορικός Πατρών: Παπαναγιωτάκης και Μεταξάς σε νέα κάλπη- Η σταυροδοσία των υποψηφίων συμβούλων

Πάπας Λέων ΙΔ': Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η "μοναδική" λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Επεισόδιο Προσαγωγές Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου

Ειδήσεις