Πάτρα: Πώς έγινε το επεισόδιο στη Ρήγα Φέραιου- Τρεις προσαγωγές

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 8.45 το βράδυ της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, κοντά στη συμβολή με την οδό Βότση.

Τρία άτομα -δύο άνδρες και μία γυναίκα- ενεπλάκησαν σε καβγά που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονη λογομαχία η οποία κατέληξε σε ξυλοδαρμό, με ένα από τα άτομα να πέφτει στο έδαφος. Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί, αφού κατέγραψαν την κατάσταση και χώρισαν τα εμπλεκόμενα άτομα, προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές για τη διερεύνηση των αιτιών του επεισοδίου.