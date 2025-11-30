Πάτρα: Eπεισόδιο στο κέντρο- Προσαγωγές από την αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε γύρω στις 8:45 το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Πάτρας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, κοντά στη Βότση, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε συμπλοκή και ένα από τα άτομα κατέρρευσε στο έδαφος. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και περιπολικό, ενώ έγιναν τρεις προσαγωγές.