Σοκαρισμένη η Πάτρα από τον χαμό δύο νέων ανθρώπων

Βαρύ πένθος για δύο οικογένειες

Η Πάτρα συγκλονίζεται μέσα σε λίγες ώρες από τον χαμό δύο νέων ανθρώπων. 

Η 26χρονη Δήμητρα Λιόπετα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από τέσσερα χρόνια μάχης με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Το πρωί της Παρασκευής δεν αισθανόταν καλά, επικοινώνησε με τη μητέρα της και λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή

Το πένθος είναι βαρύ και για την οικογένεια Λιοπέτα, καθώς η απώλεια της 26χρονης έρχεται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Λίγο αργότερα, ένας 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Οβρυά. Τον εντόπισαν οι οικείοι του, με το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο να διαπιστώνει απλώς τον θάνατό του.

 

