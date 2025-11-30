Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

Έφυγε από τη ζωή, σήμερα το πρωί, στα 61 του, ο Πατρινός δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία.

Ο Δημήτρης έδωσε έναν μακρύ, δύσκολο και γενναίο αγώνα με τον καρκίνο, έναν αγώνα που αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, δύναμη και ψυχικό σθένος, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Υπήρξε ένας δημοσιογράφος που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στην αλήθεια. Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και πηγαίο πάθος για την ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, σεβασμό και καθαρότητα. Τα ρεπορτάζ του, οι παρεμβάσεις του, η κριτική του ματιά, αλλά και η ευγένεια του χαρακτήρα του, άφησαν βαθύ αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

Για την Πάτρα, για τους συναδέλφους του, για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ο Δημήτρης Χωρίτος δεν ήταν απλώς ένας καλός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πως η ενημέρωση είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στην κοινωνία.

Σήμερα η πόλη αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την αλήθεια και το κοινό με καθαρή καρδιά. Έναν άνθρωπο που φεύγει νωρίς, αλλά αφήνει πίσω του έργο, παρακαταθήκη και ένα μεγάλο κενό.

* H κηδεία θα γίνει την Τρίτη στις 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέας Πατρών.

Το thebest.gr εκφράζει τα ειλικρινή και βαθιά του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Δημήτρη Χωρίτου, Ράνια, καθώς και στους οικείους και αγαπημένους του.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Κ. Πελετίδη: "Την θλίψη του για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, εκφράζει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης. Ο Δημήτρης Χωρίτος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος, ανιδιοτέλεια και χωρίς συμβιβασμούς την δημοσιογραφία, σεβόμενος την δεοντολογία κι έχοντας θέσει ως αποστολή την αντικειμενική πληροφόρηση και την προβολή των ζητημάτων της πόλης και της περιοχής μας. Αγωνίστηκε για την παρουσίαση της αλήθειας τόσο στα ρεπορτάζ του, όσο και στις αναλύσεις του, στα Μέσα στα οποία εργάστηκε. Φεύγει έχοντας δώσει ένα σκληρό κι άνισο αγώνα για την ζωή του και έχοντας αφήσει πίσω του έντονο αποτύπωμα. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του Ράνια, στους οικείους του και σε όλη την δημοσιογραφική οικογένεια".