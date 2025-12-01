Πάτρα: Οι επαγγελματίες της Κανάρη έχουν "φάει" τη σκόνη και τη λάσπη με το "κουτάλι" - Τα έργα αργούν! ΒΙΝΤΕΟ

Οι παρεμβάσεις για τη μετατροπή της οδού Κανάρη σε δρόμο φιλικότερο στους πεζούς έχουν «κολλήσει» στα "υπόγεια έργα", γεγονός που έχει προκαλέσει απορίες και δυσαρέσκεια τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Παρότι το έργο είχε παρουσιαστεί ως μια σημαντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, η υλοποίησή του προχωρά με ρυθμούς πολύ πιο αργούς από τους αρχικά ανακοινωθέντες.

Όπως χαρακτηριστικά λένε στο thebest καταστηματάρχες της Κανάρη - που βιώνουν εδώ και μήνες την κατάσταση- η κίνηση στα καταστήματά τους έχει μειωθεί σημαντικά και κατ' επέκταση τα έσοδά τους. Αν και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα του έργου, ζητούν να συντομεύσουν οι χρόνοι παράδοσης του έργου, ώστε να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα και κυρίως η πρόσβαση στις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με τον εργολάβο, πλέον τα συνεργεία έχουν εστιάσει στην αντικατάσταση του αγωγού αποχέτευσης κάτω από τον πεζόδρομο και αυτό είναι που επιβραδύνει την παράδοσή του. Σε ερώτησή μας για την εκτιμώμενη περαίωση των εργασιών δεν μπορούσε να δοθεί μια ασφαλής απάντηση.

Εκτός των άλλων, τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετοί πολίτες διαμαρτύρονται επίσης για τα προβλήματα πρόσβασης στα καταστήματα και την καθημερινή ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται, υπογραμμίζοντας ότι η εκτεταμένη εργοταξιακή εικόνα —από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι την Όθωνος Αμαλίας— δυσχεραίνει σημαντικά τις μετακινήσεις τους.