Ρεύμα: Εντός του Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα κόκκινα τιμολόγια

Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένεται η Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΑΕΥ που θα ορίζει ποια τιμολόγια θα ενταχθούν τελικά στην κατηγορία των κόκκινων τιμολογίων που θα δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με πηγές θα οριστούν δύο γενικές κατηγορίες, τα σταθερά και τα κυμαινόμενα. Τα σταθερά θα είναι τα κόκκινα και τα μπλε και τα κυμαινόμενα τα πράσινα και τα κίτρινα.

Τα σταθερά κόκκινα και μπλε θα έχουν σταθερή τιμή κάθε μήνα που δεν θα εξαρτάται από τις αλλαγές στην τιμή χονδρεμπορικής, ενώ στα κυμαινόμενα πράσινα και κίτρινα η τιμή θα εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της τιμής χονδρεμπορικής.

Τα κόκκινα τιμολόγια θα είναι σταθερής χρέωσης το μήνα, αλλά όχι όπως τα μπλε. Θα έχουν μηνιαίες χρεώσεις εκ των προτέρων γνωστές, αλλά περιλαμβάνουν ένα “ευέλικτο στοιχείο” που μπορεί να αλλάζει - ανάλογα με την κατανάλωση ή άλλες παραμέτρους, όχι όμως σε σχέση με τη χονδρεμπορική τιμή.



Υπενθυμίζεται ότι η διαβούλευση για την κατηγορία των ευέλικτων κόκκινων τιμολογίων ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά ακολούθησαν διαβουλεύσεις με τις εταιρείες προμήθειας και πλέον το τελικό κείμενο βρίσκεται στους νομικούς της Ρυθμιστικής Αρχής.

Στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι το κείμενο που θα εγκριθεί να είναι «δεμένο» νομικά ώστε να μην γίνουν ενστάσεις από τους προμηθευτές και να μην καθυστερήσει η εφαρμογή τους.

Στα κόκκινα τιμολόγια θα ενταχθεί το Picasso της Protergia και ενδεχομένως το Home Plan της ΔΕΗ, αν και πηγές από την εταιρεία το θεωρούν μπλε, αφού έχει σταθερή τιμή κάθε μήνα, και σταθερή τιμή στη χρέωση κιλοβατώρας, ανεξάρτητα από την κατανάλωση.

Τα νέα κόκκινα ή υβριδικά τιμολόγια διαφοροποιούνται από τα υφιστάμενα, καθώς η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν εξαρτάται από τη χονδρεμπορική τιμή.

Με τη νέα κατηγορία τιμολογίων η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να δώσει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, επιτρέποντας στην αγορά να αναπτυχθεί. Για τη ΡΑΑΕΥ σταθερά είναι τα τιμολόγια, η τιμή των οποίων δεν συνδέεται με την εξέλιξη της χονδρεμπορικής αγοράς αλλά πρέπει να διακρίνονται, αυτά που είναι με σταθερή τιμή κιλοβατώρας χωρίς άλλους όρους, από εκείνα, που έχουν σταθερή χρέωση το μήνα αλλά άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις χρεώσεις.

Δημοφιλή τα μπλε τιμολόγια

Στο μεταξύ συνεχίζεται η τάση αύξησης των καταναλωτών που επιλέγουν τα μπλε τιμολόγια. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τη ΡΑΑΕΥ, τον Αύγουστο του 2025, ήταν 3.681.818 οι καταναλωτές που είχαν επιλέξει το πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο έναντι 4.1409.451 στις αρχές του 2025.

Αντιστοίχως, τον Αύγουστο οι καταναλωτές με μπλε τιμολόγιο είχαν αυξηθεί σε 1.381.03 έναντι 867.161 τον Ιανουάριο του 2025, ενώ κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο τον Αύγουστο είχαν 839.950 καταναλωτές.

Υπό εξέταση τα πράσινα τιμολόγια

Άγνωστη παραμένει η τύχη του πράσινου τιμολογίου, η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος του 2025. Το ΥΠΕΝ δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν η ζωή του θα παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί από κάποιο προϊόν που θα είναι περισσότερο ευνοϊκό για τους καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια υιοθετήθηκαν ώστε να καλύψουν αυτόματα όσους καταναλωτές δεν θα επέλεγαν κάποιο άλλο προϊόν.

