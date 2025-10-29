Νέο ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα από την 1η Νοεμβρίου - Πότε συμφέρει η χρήση συσκευών

Από την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου ρεύματος και το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν ανακοινώσει τις νέες ώρες που συμφέρει να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές τις ηλεκτρικές τους συσκευές.

Ρεύμα: Χρονικές ζώνες μειωμένων χρεώσεων

Κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο–Μάρτιο), η μεσημβρινή ζώνη εκτείνεται από 12:00 έως 15:00 και η νυχτερινή από 02:00 έως 05:00.

Κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιο–Οκτώβριο), η μεσημβρινή ζώνη ισχύει από 11:00 έως 15:00 και η νυχτερινή από 02:00 έως 04:00. Οι ώρες αυτές ισχύουν καθημερινά, χωρίς εξαιρέσεις.

Mειωμένη τιμολόγηση

Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν την ένταξη στο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης:

Σε περίπτωση που δεν είχαν ποτέ μειωμένο τιμολόγιο (πρώην νυκτερινό), μπορούν να το αιτηθούν μέσω της Εφαρμογής Εξυπηρέτησης Πελατών

Σε περίπτωση που ήτανε σε μειωμένο τιμολόγιο, τότε έχουν ήδη ενταχθεί στο διζωνικό.

Σύμφωνα με τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για το διζωνικό τιμολόγιο:

Μπορούν να εξοικονομήσουν 30% με 35% ρεύμα εάν χρησιμοποιούν τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές στις ζώνες των 12 μ.μ. – 3 μ.μ. ή 2 π.μ. με 5 π.μ.

Έλεγχος συμμετοχής στο διζωνικό σύστημα

Οι καταναλωτές μπορούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, απλώς εισάγοντας τον αριθμό παροχής. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης όπως: “Βάσει του αριθμού Παροχής σας, συμμετέχετε ήδη στο Διζωνικό Σύστημα Μειωμένης Τιμολόγησης από 01/02/2025. Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από εσάς.”

Για επιπλέον πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κατηγορία “Θέματα Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης” ή να καλέσουν δωρεάν στο 800 400 4000.

Αλλαγές για καταναλωτές και μετρητές

Οι κάτοχοι έξυπνων μετρητών εντάσσονται αυτόματα, ενώ οι χρήστες συμβατικών μετρητών λαμβάνουν ενημέρωση από τον προμηθευτή τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα αλλαγής χωρίς κόστος. Οι υπάρχουσες συμβάσεις ενσωματώνουν αυτόματα το νέο ωράριο, με δυνατότητα καταγγελίας εντός τριμήνου χωρίς οικονομικές συνέπειες.

Η επέκταση του ωραρίου μειωμένων χρεώσεων, ιδιαίτερα στη μεσημβρινή ζώνη, παρέχει νέες ευκαιρίες εξοικονόμησης. Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίζουν πλυντήρια, θερμοσίφωνες, μαγείρεμα ή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων κατά τις ώρες χαμηλότερων τιμών, μειώνοντας μηνιαίες χρεώσεις και υποστηρίζοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα σε εθνικό επίπεδο.