Ακαδημία των Σπορ: Αναδείχθηκε ισόπαλη 28-28 με τον Ολυμπιακό Κερατσινίου

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική η Ακαδημία των Σπορ αναδείχθηκε ισόπαλη σε έναν αγώνα ντέρμπι που κύλησε γκολ – γκολ από την αρχή του παιχνιδιού.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου είχαν καθαρό μυαλό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και το σκορ από 26-28, έληξε ισοπαλία 28-28, χάνοντας μάλιστα και πέναλτι, το τρίτο στον αγώνα.

Μπορεί η ομάδα της Πάτρας να είναι ακόμη αήττητη στο πρωτάθλημα, με τους τρεις βαθμούς όμως που έχουν απωλέσει, έχασαν έδαφος από την πρωτοπόρο Πολιτεία βρισκόμενοι στο -3, που ίσως στην συνέχεια του πρωταθλήματος οι συνέπειες να είναι μη καλυπτόμενες.

Ολυμπιακός Κερατσινίου - Ακαδημία των Σπορ = 28-28 (ημ. 14-15).

Τα 5λεπτα: 3-3, 7-5, 7-6, 10-9, 12-11, 14-15 (ημ.), 16-15, 19-19, 22-21, 25-25, 25-26, 28-28.

Οι 2λεπτες αποβολές: 2-6. Τα πέναλτι: 3/2 – 6/3.

Διαιτήτευσαν οι: Αν. Γερουλάνος - Καρ. Γερουλάνος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 6, Σπανός, Χ. Παπαγιαννόπουλος 3, Κολιούλης 1, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 7, Γεωργίου 4, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος 3, Γιαννακούρας 1, Αϊβάζης, Ψυχογιάννης, Σμυρνιώτης 3, Αλεξόπουλος.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Α.Ο. Πολιτεία …….......10

2. Ακαδημία των Σπορ …..7

3. Π.Ο.Κ. Έσπερος……….7

4. Ολυμπιακός Κερ……….7

5. Ιδομενέας Γαλατά ……..6

6. Α.Σ. Ηλιούπολης……….6

7. ΑΣΟΔ Ασπρόπυργου….5

8. Πολυνίκης Ναυπλίου…..0

9. Δίας Μοσχάτου ………..0

10. Πήγασος Κυψέλης ……0