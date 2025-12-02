Αναστάτωση στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς του NBA, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι

Καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία στη φετινή σεζόν του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των αναρτήσεων που σχετίζονταν με τα «Ελάφια» από τους λογαριασμούς του σε Instagram και X.

Στο Instagram πλέον έχουν απομείνει μόλις 13 δημοσιεύσεις, ανάμεσα στις οποίες διατηρεί μόνο τις κορυφαίες στιγμές του με την ομάδα: την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και του Κυπέλλου το 2024.

Επιπλέον στο βιογραφικό του στα social media αναφέρει πλέον «Aθλητής NBA» και δεν υπάρχουν οι Μπακς.

Όλα αυτά, μετά την οδυνηρή ήττα των «Ελαφιών» τα ξημερώματα από τους τελευταίους στην κατάταξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, έως τώρα, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με 129-126.

Οι οπαδοί των Μπακς έχουν αρχίσει να ανησυχούν σχετικά με το μέλλον του Γιάννη στην ομάδα και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο αυτής της κίνησης.

Από το 2022 και μετά οι Μπακς δεν συνεχίζουν πέρα από τον 1ο γύρο των πλέι οφ, ενώ φέτος το ξεκίνημά τους είναι κάκιστο, αφού έχουν 13 ήττες και 9 νίκες και είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή.

Ήδη εδώ και δύο χρόνια έχουν αναπτυχθεί φήμες για ανταλλαγή. Οι Νικς φιγουράρουν στα περισσότερα δημοσιεύματα ενώ αλλά τον ήθελαν μαζί με Ντόντσιτς και ΛεΜπρον στους Λέικερς.