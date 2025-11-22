Ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα στον Άρη με 96-80 * Νίκη για τον Aπόλλωνα, ήττα Γλαύκου

Ο Άρης Betsson καθάρισε το ματς στο τρίτο δεκάλεπτο, κερδίζοντας τον Προμηθέα με 96-80 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους Θεσσαλονικείς να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα στην εγχώρια διοργάνωση.

Αρκετά ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο ημίχρονο, με τους Θεσσαλονικείς να κρατούν συνεχώς το προβάδισμα, παρά την πίεσαν που είχαν από τον αντίπαλο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά. Στην αρχή του δεύτερου μέρους, οι Πατρινοί ξεκίνησαν με ενέργεια, καταφέρνοντας να μειώσουν στο καλάθι, όμως οι παίκτες του Μίλιτσιτς έβγαλαν άμεση αντίδραση, τελειώνοντας το ματς από το τρίτο δεκάλεπτο.

Με 5-0 ξεκίνησε ο Άρης Betsson, με τον Καραγιαννίδη να σκοράρει τους πρώτους πόντους του Προμηθέα (5-2). Ο Φόρεστερ σκόραρε για το 7-2, ενώ οι φιλοξενούμενοι, μετά από δύο συνεχόμενα σερί τρίποντα των Μακιούρα και Γκρέι, πέρασαν μπροστά στο σκορ (7-8). Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα 7-0 σερί, με τους Τζόουνς, Χάρελ και Φόρεστερ να διαμοφώνουν το 14-8, ενώ οι Πατρινοί κατάφεραν να πλησιάσουν στους 4, με τον Μακιούρα να σκοράρει για το 14-10. Οι Θεσσαλονικείς ήταν μπροστά στο σκορ, όμως οι Πατρινοί άσκησαν αρκετή πίεση στα τελευταί λεπτά, υποχρεώνοντας τον αντίπαλο σε λάθη, με την πρώτο δεκάλεπτο να λήγει ισόπαλο (22-22).

Αρκετές εναλλαγές σκορ υπήρξε στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ (27-27). Στα μέσα του δεκαλέπτου, ο Άρης Betsson πήρε αέρα πέντε πόντων, αναγκάζωντας τον Γιώργο Λιμνιάτη να πάρει time-out (31-27). Μετά τη διακοπή, τα πράγμα δεν πήγαν καλά για τον Προμηθέα, με τους γηπεδούχουν να χτίζουν διψήφια διαφορά, με τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ να βρίσκει πόντους από την περιφέρεια (38-27). Οι παίκτες του Μίλιτσιτς επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό, με τον αντίπαλο να καταγράφει 7 λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (47-37).

Αρκετά δυναμικά ξεκίνησε το δεύτερο μέρος ο Προμηθέας, πετυχαίνοντας τρία γρήγορα σερί τρίποντα των Γκρέι, Μακιούρα και Μπαζίνα για το 49-46. Οι Πατρινοί κατάφεραν να πλησιπάσουν στο καλάθι, όμως ο Άρης Betsson έβγαλε άμεση αντίδραση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +10, μετά από μακρινά σουτ του Χαρέλ (59-49).

Η ομάδα του Λιμνιάτη δεν μπόρεσε να περάσει μπροστά, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια, ξεφεύγοντας με 18 πόντους.

Ένα 4-0 έκανε ο Προμηθέας στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, με τον Μίλιτσιτς να μη χάνει χρόνο και να καλεί time-out (73-59). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά, αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Άρη Betsson να ανεβάζει ρυθμούς στην επίθεση και να παίρνει την τρίτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Μπακάλης, Τεφτίκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

Οι επόμενοι αγώνες των ομάδων: Στην 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας με τον Ηρακλή (13/12, 20:30), ενώ ο Προμηθέας θα κοντραριστεί στην έδρα του με τη Μύκονος Betsson (6/11, 16:00).

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απόλλων Πάτρας – ΠΟΚ Έσπερος 88-60

Διαιτητές: Κάννης-Τσακιράκη-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 26-19, 47-34, 66-51, 88-60

Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Καλύβας 4, Μπράντλει 21 (4), Χείλαρης 13 (2), Τζουανόπουλος , Παπαφωτίου 12 (2), Βαλκανάς 2, Μανακάς 9, Αθανασόπουλος 11 (2), Κωττάς 6, Πίτερ 10 (2)

ΠΟΚ Έσπερος (Χούμπαυλης): Νταμιάν 4, Βασιλάκος 1, Περπινιάς , Μωραΐτης 7 (1), Αδαμόπουλος 4, Μαραθωνίτης 2, Κολιός 9 (1), Γκιουλέας 2, Βεργίνης 13 (1), Ρεπάνης 2, Κασιούμης 10, Κουρτάλης 6 (1)

Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 75-64

Διαιτητές: Τσαχάκης-Ξυλάς-Τσικριτσάκη

Δεκάλεπτα: 24-11, 41-38, 58-59, 75-64

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Ντελόνει 9 (1), Τουτζιαράκης 13 (1), Παπαδιονυσίου 8, Μοτσενίγος 15 (3), Δημητρίου , Τσουργιάννης 6, Μάστορος 7 (1), Καραλευθέρης 10 (1), Τσάβος, Ψημίτης 7 (1)

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 12 (2), Καφεζάς 9 (1), Ρουμελιώτης 4, Γκαβασιάδης 9 (1), Φραντζής 6 (2), Νιφοράς , Καρατζάς 7 (1), Κογιωνής 11, Αδαμόπουλος 4, Γκάτζιος 2

2ος Όμιλος (8η αγωνιστική)

Σάββατο 22/11

Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Πανελευσινιακός 60-71

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 75-64

Παγκράτι-Εθνικός Λιβαδειάς 66-63

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Ηλυσιακός 68-75

Τρίτη 25/11

17.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-ΝΟ Σαρωνίδας

ΕΠΟΜΕΝΗ - 9η Αγωνιστική

28/11/2025

14:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

28/11/2025

20:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

29/11/2025

17:00

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

29/11/2025

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ

Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

29/11/2025

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ"

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

29/11/2025

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ