Η Ολυμπιάδα Πάτρας κορυφαίο σωματείο στίβου της Αχαΐας το 2025

Μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Μαραθωνίου και των διασυλλογικών αγώνων Κ14, ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την αρχική, ανεπίσημη αξιολόγηση-κατάταξη των σωματείων για το 2025, μαζί με τους αναλυτικούς βαθμολογικούς πίνακες ανά κατηγορία.

Κορυφαία σωματείο της Πάτρας και της Αχαΐας ήταν η Ολυμπιάδα που μετά από απουσία ενός έτους, επανήλθε στην κορυφή προσπερνώντας τον Πέλοπα Πατρών στην οποία βρίσκεται εδώ και ...δεκαετίες!

Η Ολυμπιάδα με 5.127,112 βαθμούς αξιολόγησης ήταν πρώτο σωματείο (από τα 15) της Πάτρας, πρώτο και στα 18 της Αχαΐας, πρώτο και στα 34 (που αξιολογήθηκαν) της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π.!

Εντυπωση προκαλεί ασφαλώς ο συνεχιζόμενος διασυρμός του κορυφαίου σωματείου στίβου, της Παναχαϊκής, που αξιολογήθηκε και πάλι στις εσχατιές της λίστας, στην 288η θέση! Πέρυσι ήταν 280ή, το 2023 261η, το 2022 156η, το 2021 79η, το 2020 128η, το 2019 149η, το 2018 145η κ.ο.κ. Πρωτοφανής ανυποληψία συνεπεία της διοικητικής ανεπάρκειας εδώ και πολλά χρόνια.

Αναλυτικά η λίστα των σωματείων του Νομού Αχαΐας σε σύνολο 348 σωματείων όλης της χώρας (πρώτο ο Αλέξανδρος Μακεδονίας, 2ος ο ΓΣ Κηφισιάς και 3ος ο Ελ. Βενιζέλος Χανίων. Σε παρένθεση δίπλα στη θέση αξιολόγησης, η καλύτερη σχεετικά επίδοση στην ιστορία του κάθε συλλόγου:

ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘΜΟΙ

15 (2) ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5127,112

21 (14) ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4443,447

37 (37) ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3025,456

52 (40) ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 2388,734

61 (27) ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2061,645

142 (24) ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 696,466

168 (168) ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 485,938

189 (189) ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 359,846

208 (166) ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 265,682

210 (75) ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 260,943

232 (184) ΑΣ ΑΚΡΟΣ 204,204

238 (203) ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 192,324

244 (244) ΓΣ ΔΥΜΗΣ 169,393

288 (12) ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 68,958

310 (199) ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 41,375

312 (52) ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 38,310

- (-) ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0,000

- (-) ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0,000