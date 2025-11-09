Ο Πέλοπας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος

Γιάννης Γιαννακόπουλος, Νίκος Μπιλιανός
Ο Γιώργος Τασιούλας πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση μεταξύ των μελών της εθνικής ομάδας που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος στην πόλη Μπάιλε Φέλιξ της Ρουμανίας.
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε μόνο στην κατηγορία Κ20 ανδρών με τον Τασιούλα να τερματίζει στην 14η θέση έχοντας καλύψει τα 6 χλμ. της διαδρομής σε 19.50. Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας Πατρών) ήταν 16ος με επίδοση 20.10, σε μια ιδιαιτερα απαιτητηκη πιστα ανωμαλου δρομου, και ο Νίκος Μπιλιανός, επίσης του Πέλοπα, 23ος σε 22 13.
Ο τέταρτος της ομάδας, Φίλιππος Σιώμος-Γκίζας εγκατέλειψε και έφτασε μέχρι τον τερματισμό.
Εποικεφαλής προπονητής ήταν η τεχνικός του Πέλοπα, Ολυμπία Λυμπεράτου.
