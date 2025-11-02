Οι 12 Αχαιοί που εντάχθηκαν στον Σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε ομόφωνα και τις κατηγορίες του σχεδιασμού για αθλητές και προπονητές για το 2026.

Στην περίπτωση των αθλητών και αθλητριών εφαρμόστηκε κατά γράμμα ο κανονισμός με την πρόβλεψη για όσους και όσες ανήκαν στο σχεδιασμό του 2025, αλλά δεν πέτυχαν τα κριτήρια, να ενταχθούν στην κατηγορία στήριξης. Φυσικά, ο σχεδιασμός είναι ανοιχτός σε όσους και όσες θα πληρούν τις προϋποθέσεις με τις επιδόσεις τους το 2026, προκειμένου να προστεθούν στις λίστες.

Ανάμεσά τους και 12 Αχαιοί, μαζί και τέσσερις προπονητές. Αναλυτικά:

Αθλητές 2025-2026

Κατηγορία στήριξης Α/Γ & Α/Γ Κ23

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ολυμπιάδα)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΣ Αθηνόδωρος Αιγίου)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΟ ΠΕΛΟΨ)

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ (ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)

Προεθνική ομάδα στίβου Ανδρών Κ20

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ / ΜΗΚΟΣ (ΑΓΣ Αρίων Πάτρας)

ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1500 Μ & 3000 Μ (ΑΟ Πέλοπας Πατρών)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / 1500 Μ & 3000 Μ (ΑΟ ΠΕΛΟΨ)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ / 800 Μ (ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)

Προεθνική ομάδα στίβου Γυναικών Κ20

ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ / 1500 Μ (ΑΟ ΠΕΛΟΨ)

ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ / 5000 Μ (ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)

Ομοσπονδιακοί Τεχνικοί 2025-2026

Γιώργος Παπανδρεόπουλος - Συνεργάτης Περιφέρειας

Ολυμπία Λυμπεράτου - Συνεργάτης Περιφέρειας

Κωνσταντίνα Μπορνιβέλλι - Συνεργάτης Περιφέρειας

* Τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου είναι ο Κωνσταντίνος Μπούσιας.