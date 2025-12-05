Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας διακρίθηκαν σε αγώνες το τελευταίο 15ήμερο

Mέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας έλαβαν μέρος με επιτυχία και διακρίθηκαν σε αγώνες δρόμου που διεξήχθησαν το τελευταίο 15ήμερο σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας.

Αναλυτικά:

-Το σαββατοκύριακο 29-30 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο Μαραθώνιος Ολυμπίας 2025 που περιελάμβανε πέραν του μαραθωνίου δρόμου κ αγώνες ημιμαραθώνιου, 10 χλμ. και 3 χλμ.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στη διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου το μέλος του συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής κατέκτησε την 2η θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 3ω 01λ 34δ., μια μεγάλη διάκριση για τον αθλητή του συλλόγου.

Στην ίδια διαδρομή συμμετείχαν επιτυχώς κ άλλα 3 μέλη του ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ, οι: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης (4:22:45), ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ (4:52:25), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεωργιος (5:16:35).

Στον ημιμαραθώνιο δρόμο συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ο οποίος με χρόνο 1:38:52 κατετάγη 1ος στην ηλικιακή κατηγορία 55-59, κ ΠΑΝΟΥ Παναγιώτης (1:52:32).

*Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου διεξήχθη στον δήμο Παλαμά του νομού Καρδίτσας ο 19ος ΤΙΤΑΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. Το μέλος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας, ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα δρόμου 10 χλμ. τερματίζοντας σε χρόνο 43λ 58δ.

*Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου διεξήχθη το 4ο Run Κατάκολο -Πύργος στο νομό Ηλείας. Στη διαδρομή των 13 χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας (1:05:15) και ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία, η οποία κατετάγη 1η στην ηλικιακή της κατηγορία με χρόνο 1:15:51.

*Τέλος το ΔΣ του ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει δημοσίως τα ανωτέρω μέλη του -δρομείς για την επιτυχή συμμετοχή τους και τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου που έλαβαν μέρος εκπροσωπώντας επάξια τον σύλλογο και τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ επιτυχίες σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.