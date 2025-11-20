Πάτρα: Αγώνας στίβου για τον αγώνα ζωής 10χρονης καρκινοπαθούς

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες, επιδόσεις και μετάλλια. Είναι ψυχή, αλληλεγγύη, αγάπη και ανθρωπιά. Είναι η μεγάλη οικογένεια που στέκεται δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη, που προσφέρει χωρίς όρια και δίνει δύναμη εκεί που όλα μοιάζουν δύσκολα.

Η οικογένεια του στίβου διοργανώνει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 αθλητική εκδήλωση για ιερό σκοπό.Η μικρή αθλήτριά μας Αναστασία (10 ετών) διαγνώσθηκε πριν λίγο καιρό με όγκο στο κεφάλι .

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση , αλλά ο δρόμος μπροστά της είναι μακρύς και γεμάτος δοκιμασίες, με θεραπείες και αγωνίες, αλλά και με ελπίδα — τη δική μας ελπίδα.

Η Αναστασία, με απέραντο θάρρος και χαμόγελο, παλεύει καθημερινά για να βγει νικήτρια και σε αυτόν τον αγώνα.

Να σταθούμε όλοι μαζί στο πλευρό της συμμετέχοντας στην εκδήλωση που προγραμματίζεται.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε συμμετοχή αθλητή θα γίνεται με ένα συμβολικό ελάχιστο ποσό των 5,00 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη στήριξη της οικογένειας της μικρής μας Αναστασίας. Κάθε ευρώ είναι μια ανάσα αγάπης, μια χειρονομία ζωής, μια πινελιά φωτός στον αγώνα ενός παιδιού που έχει όνειρα να συνεχίσει να τρέχει, να χαμογελά, να ζει.

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία της δύναμης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό σε κάθε αθλητή, σε κάθε γονιό, σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη δύναμη της προσφοράς. Ας ενώσουμε τις φωνές μας, τις καρδιές μας και τα χέρια μας, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να παλεύει μόνο του.

Την ημέρα της εκδήλωσης θα βρίσκεται εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ για να παραλαμβάνει σε φάκελο το ποσό που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο. Επίσης θα υπάρχει ειδικό κυτίο ενίσχυσης ώστε όσοι το επιθυμούν να συνδράμουν επιπλέον, σύμφωνα με τη δυνατότητά τους.

Ας αποδείξουμε όλοι, για ακόμη μία φορά, ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και θεραπεύει. Μπορούμε να γίνουμε το χαμόγελο, η δύναμη και η ελπίδα της μικρής μας Αναστασίας.



 Ημερομηνία : Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

 Τόπος : Πάτρα , Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Λαδόπουλου

 Κατηγορίες : Κ14 , Κ12 , Κ9

 Αγωνίσματα:

Κ14 (2012-2013) : 60m , 800m cross country , Μήκος , Ύψος , Σφαίρα

Κ12 (2014-2015-2016) : 50m , 800m cross country , Ύψος , Μήκος

Κ9 ( 2017-2018): 40m , 500m cross country

Με βαθιά συγκίνηση και αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β.Π.

Δημήτριος Πεγλερίδης