Ιστορικός διασυρμός της Παναχαϊκής από την Κόρινθο- Οι «μαύρες τρύπες» στην ιστορία της

Επώδυνη ήττα με 4-1 και μάλιστα στο γήπεδό της γνώρισε την περασμένη Κυριακή η Παναχαϊκή στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 61ου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Επώδυνη ήττα που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στις ούτως ή άλλως εύθραυστες ισορροπίες του ποδοσφαιρικού τμήματος και που σε κάθε περίπτωση προκάλεσε πίκρα και οργή στους φιλάθλους της, όπως και οι δύο που προηγήθηκαν στα Αχαΐκά ντέρμπι.

Η Παναχαϊκή όχι μόνο χάνει από τον Παναιγιάλειο και τη Θύελλα, μα δέχεται τεσσάρες στην Αγυιά από τις κάθε είδους... Κόρινθες. Κι είμαστε μόλις στα μισά του Νοέμβρη.

Η ήττα από την Κόρινθο είναι η πιο βαριά στην ιστορία της στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής, σε σύνολο 8 συμμετοχών, πάντα εντόςε έδρας. Ντόρτια και μαράζια…

Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάζουμε τις μεγαλύτερες εντός έδρας ήττες της Παναχαϊκής στην 134χρονη ιστορία της σε όλες τις διοργανώσεις.

Κι είναι εντυπωσιακό πως στην πιο δύσκολη διοργάνωση, τα ευρωπαϊκά Κύπελλα, η Παναχαϊκή στην έδρα της είναι αήττητη σε 4 ματς, δύο στο (νυν) Europa League και δύο στο Ιντερτότο. Τα τρία έγιναν στην Πάτρα, ένα στη Λεωφόρο, 2-1, 1-1, 1-1 και 4-2 τα σκορ της με Γκρατς, Τβέντε, Στάμπαεκ και Β 36.

Αναλυτικά:

Α’ ΕΘΝΙΚΗ (30 συμμετοχές)

13-6-1954 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 0-8

Β’ ΕΘΝΙΚΗ (32 συμμετοχές)

2-3-2016 Παναχαϊκή - Πανελευσινιακός 1-4

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (8 συμμετοχές)

16-11-2025 Παναχαϊκή - Κόρινθος 1-4

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (77 συμμετοχές)

7-7-1968 Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 3-8

ΕΥΡΩΠΗ (2 συμμετοχές)

24-10-1973 Παναχαϊκή - Τβέντε Ολλανδίας 1-1 (ΟΥΕΦΑ)

Α’ ΕΠΣΠ (29 συμμετοχές)

6-1-1946 Παναχαϊκή - Αχιλλέας Πατρών 0-3

7-3-1953 Παναχαϊκή - Αχιλλέας Πατρών 2-4

ΦΙΛΙΚΑ (129 σεζόν)

8–10–1933 Παναχαϊκή – Ολυμπιακός 0–7 (γηπ. Τασσόπουλου τότε η έδρα της)

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

Τα φετινά της αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 9 3-1-5 12-13

Κύπελλο 1 0-0-1 1-2

Σύνολο 10 3-1-6 13-15

Με τρεις νίκες σε δέκα παιχνίδια, δεν χρειάζονται περισσότερες αναλύσεις και ερμηνείες…



Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΟΡΓ. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΚΟΡ

06/01/1966 Κ Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-1

17/12/1967 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 3-2

07/04/1968 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 6-0

26/01/1969 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 2-1

25/05/1969 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 4-2

03/01/1971 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-0

09/05/1971 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 1-0

01/12/1976 Κ Παναχαϊκή - Κόρινθος 2-0

30/09/1979 Α Παναχαϊκή - Κόρινθος 4-1

27/01/1980 Α Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-0

30/11/1980 Α Παναχαϊκή - Κόρινθος 0-1

10/05/1981 Α Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-1

30/10/1983 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-0

25/03/1984 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-3

21/12/1986 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 0-1

26/04/1987 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-0

25/09/1988 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-0

05/02/1989 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-1

01/10/1989 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-1

11/02/1990 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 1-0

26/01/1992 Α Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-0

07/06/1992 Α Παναχαϊκή - Κόρινθος 2-0

20/09/1992 Α Παναχαϊκή - Κόρινθος 2-0

31/01/1993 Α Κόρινθος - Παναχαϊκή 3-1

31/08/1994 Κ Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-0

09/10/1994 Β Κόρινθος - Παναχαϊκή 2-1

19/02/1995 Β Παναχαϊκή - Κόρινθος 4-0

17/02/2008 Γ Κόρινθος - Παναχαϊκή 1-1

28/05/2008 Γ Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-1

08/10/2008 Γ Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-1

04/02/2009 Γ Παναχαϊκή - Κόρινθος 3-0

25/10/2009 Γ Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-2

21/02/2010 Γ Παναχαϊκή - Κόρινθος 0-1

15/11/2010 Γ Παναχαϊκή - Κόρινθος 1-1

13/03/2011 Γ Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-1

16/09/2018 Κ Κόρινθος - Παναχαϊκή 0-2

16/11/2025 Γ Παναχαϊκή - Κόρινθος 1-4

Μόλις τρεις ήττες στην Πάτρα είχε η Παναχαϊκή από την Κόρινθο (όλες με 1-0) και μία ισοπαλία, σε όλες τις διοργανώσεις από το 1966 έως σήμερα. Στο 37ο μεταξύ τους παιχνίδι, υπέστη συντριβή στην Πάτρα.