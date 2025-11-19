Ήττα στην Κόρινθο με 2-0 και αποκλεισμός για την Θύελλα Πατρών

Η Κόρινθος συνέχισε με φόρα μετά το εντυπωσιακό εκτός έδρας 4-1 επί της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα Γ Εθνικής πήρε μια πειστική πρόκριση στα προημιτελικά του 46ου Κύπελλου Ερασιτεχνών, επικρατώντας 2-0 της Θύελλας Πατρών.

Η ομάδα του Νίκου Κουρμπανά έβγαλε σοβαρότητα, καθαρό πλάνο και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, «χτίζοντας» τη νίκη σε κάθε ημίχρονο.

Το 1-0 ήρθε στο 38’, όταν ο Ενσιά αξιοποίησε την πίεση των γηπεδούχων και με εξαιρετικό τελείωμα έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΣ. Με την έναρξη της επανάληψης, οι Κορίνθιοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 58’ ο Παπανικολάου — που είχε περάσει ως αλλαγή — σφράγισε την πρόκριση, γράφοντας το τελικό 2-0.

Η Θύελλα Πατρών προσπάθησε να αντιδράσει με αλλαγές από τον Βύρωνα Καραβία, όμως δεν βρήκε τρόπο να απειλήσει ουσιαστικά.

ΠΑΣ Κόρινθος (Νίκος Κουρμπανάς): Τριαντάφυλλος, Βεντούρης (53′ Βλάσσης / 85′ λ.τ. Κολάγκι), Καρέλης (46′ Χατζής), Νικολόπουλος, Μουστάκα, Μερκούρη, Διαμαντόπουλος, Αναστασόπουλος, Ρηγόπουλος (46′ Ρέππας), Φλέντσε, Ενσιά (53′ Παπανικολάου).

Θύελλα Πατρών (Βύρωνας Καραβίας): Χρυσανθακόπουλος, Κατριβέσης (59′ Θεοδωρακόπουλος), Μαντάς, Κουτσαντώνης (59′ Σκουμής), Ράμα, Καπνιάρης (65′ Σουγλέρης), Βλασόπουλος, Ξυπολιάς, Μπουρίκας, Παραστατίδης, Σκούρτας.

Πλέον δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Αχαΐας στη διοργανωση, καθώς Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή και Άρης Πατρών είχαν αποκλειστει νωρίτερα.

46ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

4ος γύρος - Τετάρτη 19/11

Ηρακλής Θερμαϊκού – Πανθρακικός 2-2, 1-4 πεν (59' Χειρίτραντας, 90+1' Μπαλικτσής Μ. / 30' Παχούμης Χ., 75' Κρυεμάδι)

Εθνικός Ν.Κεραμιδίου – Αναγέννηση Άρτας 2-0 (10'-57' Βιγιάλμπα)

Ηρακλής Λάρισας – Τηλυκράτης 1-0 (17' Ζτούπης πεν)

Ποσειδών Ν.Μηχανιώνας – ΑΟ Τρίκαλα 0-1 (4' Μέτσε)

ΠΑΣ Κόρινθος – Θύελλα Πατρών 2-0 (38' Ενσιά, 58' Παπανικολάου)

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Νέας Αρτάκης 0-2 (50' Καπετανάκης, 66' Ρουμπιές)

Πέμπτη 20/11 (14.00)

Γιούχτας – ΑΕΡ Αφάντου

Πέμπτη 4/12

Απόλλων Καλυθίων – ΑΟ Χαϊδαρίου

Προημιτελική φάση (28/01/2026)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Ηρακλής Λάρισας

Απόλλων Καλυθίων ή ΑΟ Χαϊδαρίου – Γιούχτας ή ΑΕΡ Αφάντου

Πανθρακικός – ΑΟ Νέας Αρτάκης

ΑΟ Τρίκαλα – ΠΑΣ Κόρινθος