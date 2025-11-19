Η Παναχαϊκή (δεν σταματά να) αλλάζει προπονητές σαν τα πουκάμισα

Δεν του ‘μελε ούτε του Λ. Κυβελίδη, ούτε του υπηρεσιακού Κ. Κωνσταντινίδη, να μακροημερεύσουν στον πάγκο της Παναχαϊκής.

Ο Λεωνίδας Κυβελίδης αποχώρησε, τον αποχώρησαν για να ακριβολογούμε άρον - άρον χωρίς να κλείσει τρίμηνο, και οδηγούμενος σε σοβαρές καταγγελίες για διαλυτικά φαινόμενα εντός του τμήματος!

Τον διαδέχτηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης (υπηρεσιιακός, ένας από τους πολλούς που δεν γεύτηκαν τη χαρά της νίκης) και αυτόν ο Σπύρος Αντωνόπουλος, 3ος προπονητής στον πάγκο της από την έναρξη της αγωνίστικής περιόδου...

Τουλάχιστον 113 είναι οι προπονητές στην ιστορία της, οι19 την τελευταία πενταετία, σαφές δείγμα ευτελισμού της ομάδας και διοικητικής ανεπάρκειας.

Αναλυτικά όλοι οι διατελέσαντες προπονητές στην ιστορία της:

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ

Α/Α ONOMA ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ

; ; ; 1898-1922

1. Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1922-1927

2 Βέρνερ Στόλτενοφ Γερμανός 1927

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1928

3. Γιάννης Λουλουδάκης Ελληνας 1929

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1929-1930

4. Πέτρος Πρελορέντζος Ελληνο-Ιταλός 1930

5. Θόδωρος Νικολαΐδης Ελληνας 1931

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1931

6. Κώστας Σακελλαρίου Ελληνας 1931

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1932-1933

7. Ζόζεφ Μπέργκε Ούγγρος 1933

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1934-1937

8. Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 12/10/1937-

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1937

Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 1938

Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1938

9. Παντελής Γκίκας Ελληνας 1938

Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 1939

10. Εισαγγελεύς Ελληνας ;

; ; ; 1939-1949

11. Aντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 25/2/1949-

12. Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1953-1955

13 Kώστας Δαμαλάς Ελληνας 1956-1958

- Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1958-1959

- Αντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 1959-1960

- Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 10/8/1960-8/9/1960

14. Κώστας Νεγρεπόντης Ελληνας 9/9/1960-6/1961

15 Zώγας Ελληνας 1961

- Κώστας Δαμαλάς Ελληνας 6/1961-21/8/1961

16. Θανάσης Τσακιρίδης Ελληνας 22/8/1961-1962

17. Μαρτσελίνο Ιταλός 1962

- Kώστας Δαμαλάς Ελληνας 1962-1963

- Αντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 1963-31/12/1964

18. Μπάζιο Ντρένοβατς Γιουγκοσλάβος 1/1/1965-1966

- Tάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1966-1969

19. Nταν Γεωργιάδης Ελληνας 1969-1970

20. Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1970-1971

21. Τομ Eγγλεστον Aγγλος 1971

22. Tίμος Πατρώνης Ελληνας 1971

23. Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 15/11/1971-1973

24. Γουίλφ Mακ Γκίνες Aγγλος 1973-1974

22. Τζιν Γιανέφσκι Γιουγκοσλάβος 1974-1975

25. Μπέλα Πάλφι Γιουγκοσλάβος 1975-15/12/1975

- Τίμος Πατρώνης Ελληνας 1975-15/3/1976

- Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 15/3/1976-30/6/1976

26. Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 1976

- Tίμος Πατρώνης Ελληνας 1976

27. Ντούσαν Πάγεβιτς Γιουγκοσλάβος 1976-14/3/1977

28. Αντώνης Γεωργιάδης Ελληνας 15/3/1977-30/6/1977

- Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 1/7/1977-30/1/1978

29. Λες Σάνον Aγγλος 31/1/1978-30/5/1978

30. Φράτζεσεκ Φάντροκ Ολλανδός 31/5/1978-28/2/1979

- Τίμος Πατρώνης Ελληνας 1/3/1979-31-3-1979

- Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1/4/1979-30/6/1979

31. Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 1979-1980

Kώστας Kαραπατής Έλληνας 1980-27/1/1980

32. Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 27/1/1980-9/8/1980

33. Aντι Πίντερ Γερμανός 9/8/1980-27/8/1980

- Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 28/8/1980-15/12/1980

34. Πίτερ Στούμπε Γερμανός 16/12/1980-5/4/1981

- Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 6/4/1981-30/6/1981

- Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1/7/1981-1981

35. Bασίλης Δανιήλ Ελληνας 1981-15/2/1982

36. Θανάσης Zαφειρόπουλος Ελληνας 16/2/1982-9/7/1982

37. Nτέζο Mπούτζακ Oύγγρος 10/7/1982-7/3/1983

- Θανάσης Zαφειρόπουλος Ελληνας 8/3/1983-30/6/1983

38. Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 1983-31/1/1985

39. Γιαν Πετκόφσκι Πολωνός 1/2/1985-26/11/1985

40. Bασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 26/11/1985-10/12/1985

- Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 11/12/1985-10/6/1986

- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 11/6/1986-1987

- Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 1987-6/1988

41. Nίκος Aλέφαντος Ελληνας 6/1988-19/8/1988

42. Aντον Pουντίνσκι Γερμανός 22/8/1988-16/10/1988

43. Δημήτρης Kίζας Ελληνας 17/10/1988-13/11/1988

44. Πέτρος Λεβεντάκος Ελληνας 14/11/1988-26/2/1989

- Bασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 27/2/1989-22/6/1989

- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 23/6//1989-1993

45. Pομπ Γιάκομπς Oλλανδός 1/7/1993-22/3/1994

46. Γιάννης Παυλάκης Ελληνας 23/3/1994

47. Xρήστος Aρχοντίδης Ελληνας 1994-1996

- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 1996-1998

48. Σταύρος Διαμαντόπουλος Ελληνας 1998-1999

49. Tάκης Kυριακόπουλος Ελληνας 1998-22/6/1999

50. Mόγιας Pάντονιτς Γιουγκοσλάβος 23/6/1999-4/1/2000

- Nίκος Aλέφαντος Ελληνας 5/1/2000-14/2//2000

- Xρήστος Aρχοντίδης Ελληνας 2000-2001

51. Bαγγέλης Bλάχος Ελληνας 2001-2002

52. Nίκος Kουρμπανάς Ελληνας 2002

53. Σπύρος Λιβαθινός Ελληνας 2002

54. Nίκος Aναστόπουλος Ελληνας 2002-30/6/2002

55. Bιτσέντζο Γκουερίνι Iταλός 1/7/2002-2/10/2002

56. Hλίας Aρμόδωρος Ελληνας 3/10/2002-7/12/2002

57. Θόδωρος Πατρώνης Ελληνας 8/12/2002-23/2/2003

58 Δημήτρης Γκένας Ελληνας 24/2/2003-28/9/2003

- Θόδωρος Πατρώνης Ελληνας 29/9/2003-1/2/2004

59. Νίκος Αργυρούλης Ελληνας 14/9/2004-29/9/2004

60. Χρήστος Τσίκας Ελληνας 29/9/2004-2/10/2004

- Νίκος Κουρμπανάς Ελληνας 3/10/2004-31/1/2005

61. Βασίλης Παπαχρήστου Ελληνας 1/2/2005-28/7/2005

62. Νίκος Θεοδωρακόπουλος Ελληνας 29/7/2005-18/8/2005

63. Κεν Γουόρντεν Αγγλος 18/8/2005-13/9/2005

64. Λεωνίδας Γαρδικιώτης Ελληνας 14/9/2005-20/10/2005

65. Νίκος Παναγιώτου Ελληνας 21/10/2005-23/10/2005

- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 24/10/2005-2/11/2005

66. Ιβαν Γιοβάνοβιτς Σέρβος 3/11/2005-10/4/2006

- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 11/4/06-15/6/2006

67. Τότης Φυλακούρης Ελληνας 16/6/2006-29/11/2006

68. Βέλικο Ντόβενταν Σέρβος 30/11/2006-27/12/2006

- Νίκος Κουρμπανάς Ελληνας 28/12/2006-27/6/2007

69. Γιώργος Στράντζαλης Ελληνας 28/6/2007-15/11/2007

70. Μπάμπης Σπανοσωτηρόπουλος Ελληνας 16/11/2007-19/11/2007

71. Βασίλης Ξανθόπουλος Ελληνας 20/11/2007-25/2/2008

- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 26/2/2008-11/3/2008

72. Αγγελος Ποστέκογλου Ελληνο-Αυστραλός 12/3/2008-21/12/2008

73. Παναγιώτης Τζαναβάρας Ελληνας 22/12/2008-2009

74. Μπάμπης Τενές Ελληνας 2009

75. Δημήτρης Σπανός Ελληνας 2009-2010

76. Ευγένιος Γκέραντ Ολλανδός 2010

77. Γιώργος Μαραντάς Ελληνας 2010

78. Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2011

79. Μουράτ Σεροπιάν Ελληνο-Αρμένιος 2012

- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2012

- Μουράτ Σεροπιάν Ελληνο-Αρμένιος 2012

80. Βαγγέλης Καράτσης Ελληνας 2012

81. Βασίλης Βούζας Ελληνας 2012

82. Γιάννης Παπακώστας Ελληνας 2012

- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2013

83. Ανδρέας Ζήκος Ελληνας 2013

84. Γιώργος Κουτσής Ελληνας 2013

85. Σωτήρης Αντωνίου Ελληνας 2013

- Βαγγέλης Καράτσης Ελληνας 2013

86. Αγγελος Διγκόζης Ελληνας 2013

87. Τιμόθεος Καβακάς Ελληνας 2014

88. Νίκος Παπαδόπουλος Ελληνας 2014

- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας -28/7/2014

- Δημήτρης Σπανός Ελληνας 29/7/2014-4/3/2016

89. Στάθης Σταθόπουλος Ελληνας 5/1/2016-2/3//2016

- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 3/3/2016-6/8/2016

90. Σωκράτης Οφρυδόπουλος Ελληνας 7/8/2016-19/3/2019

91. Χρήστος Καραπίτσος Ελληνας 20/3/2019-25/3/2019

92. Σάκης Τσιώλης Έλληνας 26/3/2019-6/6/2019

93. Ζβένταν Μιλόσεβιτς Βοσνιο-Σουηδός 6/6/2019-13/10/2019

94. Σπύρος Μπαξεβάνος Έλληνας 14/10/2019-20/12/2019

95. Απόστολος Μακρίδης Έλληνας 21/12/2019-29/1/2020

96. Ντίνος Σπυρόπουλος Έλληνας 30/1/2020-9/2/2020

97. Αιμίλιος Βελής Έλληνας 10/2/2020-11/2/2020

98. Πέτρος Δημητρίου Έλληνας 12/2/2020-22/2/2020

99. Αλέξης Σπηλιόπουλος Έλληνας 23/2/2020-25/2/2020

- Σωκράτης Οφρυδόπουλος Έλληνας 26/2/2020-11/6/2020

100 Δημήτρης Ελευθερόπουλος Έλληνας 12/6/2020-18/10/2020

101 Χρήστος Παρασκευόπουλος Έλληνας 19/10/2020-20/10/2020

- Νίκος Παπαδόπουλος Έλληνας 21/10/2020-21/2/2021

- Χρήστος Παρασκευόπουλος Έλληνας 22/2/2021-17/3/2021

- Χρήστος Καραπίτσος Έλληνας 18/3/2021-9/8/2021

102 Ζέλικο Κάλαϊτζιτς Σέρβος 10/8/2021-30/11/2021

103 Σούλης Παπαδόπουλος Έλληνας 1/12/2021-11/4/2023

104 Γιάννης Βογιατζής Έλληνας 12/4/2023-23/5/2023

105 Κώστας Σωτηρόπουλος Έλληνας 24/5/2023-31/7/2023

106 Στέφανο Φρατσιόζα Ιταλο-Αμερικάνος 1/8/2023-20/10/2023

107 Πάρης Κωνσταντακόπουλος Έλληνας 20/10/2023-29/10/2023

108 Γιάννης Τάτσης Έλληνας 30/10/2023-16/10/2024

- Σούλης Παπαδόπουλος Έλληνας 17/10/2024-24/12/2024

109 Δημήτρης Καλαϊτζίδης Έλληνας 25/12/2024-15//1/2025

Σωτήρης Αντωνίου Έλληνας 16/1/2025-21/4/2025

110 Νίκος Ανδριέλος Έλληνας 21/4/2025-14/7/2025

111 Λεωνίδας Κυβελίδης Έλληνας 15/7/2025-6/11/2025

112 Κώστας Κωνστανίδης Έλληνας 7/11/2025-13/11/2025

113 Σπύρος Αντωνόπουλος Έλληνας 14/11/2025-σήμερα

* Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις για τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

* Η Παναχαϊκή ουσιαστικά ιδρύθηκε (ως Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος) το 1891, και τρία χρόνια μετά, το 1894, ιδρύθηκε η Γυμναστική Εταιρεία Πατρών από διαγραφέντα μέλη του Παναχαϊκού. Τα δύο σωματεία επανενώθηκαν το 1923. Σημειώνεται πως η Παναχαϊκή (ως Παναχαϊκός ή και ως ΓΕΠ) διατηρούσε ποδοσφαιρική ομάδα ήδη από το 1899. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο ήταν άγνωστο σπορ στην Πάτρα, μόλις στις 28/1/1899 έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην πόλη. Ήταν μεταξύ μελών του Παναχαϊκού και του πληρώματος του αγγλικού πλοίου Boxier.

* Ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα από το 1898 μέχρι το 1923. Θα πρέπει να αναζητηθούν οι προπονητές - γυμναστές - αρχηγοί τμήματος (εκλέκτορες) και των δύο συλλόγων.

* Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε με την σημερινή έννοια του όρου «προπονητής - ποδοσφαίρου» αυτό ήταν καθήκον του γυμναστή του συλλόγου, που ενίοτε προπονούσε και τους υπόλοιπους αθλητές (στίβου, γυμναστικής, άρσης βαρών κλπ). Ένας από αυτούς ήταν ο Βέρνερ Στόλτενοφ.