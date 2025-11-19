Η Παναχαϊκή (δεν σταματά να) αλλάζει προπονητές σαν τα πουκάμισα

Τρίτη αλλαγή μέσα στη σεζόν
Δεν του ‘μελε ούτε του Λ. Κυβελίδη, ούτε του υπηρεσιακού Κ. Κωνσταντινίδη, να μακροημερεύσουν στον πάγκο της Παναχαϊκής.
Ο Λεωνίδας Κυβελίδης αποχώρησε, τον αποχώρησαν για να ακριβολογούμε άρον - άρον χωρίς να κλείσει τρίμηνο, και οδηγούμενος σε σοβαρές καταγγελίες για διαλυτικά φαινόμενα εντός του τμήματος!
Τον διαδέχτηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης (υπηρεσιιακός, ένας από τους πολλούς που δεν γεύτηκαν τη χαρά της νίκης) και αυτόν ο Σπύρος Αντωνόπουλος, 3ος προπονητής στον πάγκο της από την έναρξη της αγωνίστικής περιόδου...
Τουλάχιστον 113 είναι οι προπονητές στην ιστορία της, οι19 την τελευταία πενταετία, σαφές δείγμα ευτελισμού της ομάδας και διοικητικής ανεπάρκειας.
Αναλυτικά όλοι οι διατελέσαντες προπονητές στην ιστορία της:
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ
Α/Α ONOMA ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ
; ; ; 1898-1922
1. Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1922-1927
2 Βέρνερ Στόλτενοφ Γερμανός 1927
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1928
3. Γιάννης Λουλουδάκης Ελληνας 1929
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1929-1930
4. Πέτρος Πρελορέντζος Ελληνο-Ιταλός 1930
5. Θόδωρος Νικολαΐδης Ελληνας 1931
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1931
6. Κώστας Σακελλαρίου Ελληνας 1931
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1932-1933
7. Ζόζεφ Μπέργκε Ούγγρος 1933
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1934-1937
8. Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 12/10/1937-
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1937
Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 1938
Νίκος Αθανασίου Ελληνας 1938
9. Παντελής Γκίκας Ελληνας 1938
Χρήστος Σβολόπουλος Ελληνας 1939
10. Εισαγγελεύς Ελληνας ;
; ; ; 1939-1949
11. Aντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 25/2/1949-
12. Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1953-1955
13 Kώστας Δαμαλάς Ελληνας 1956-1958
- Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1958-1959
- Αντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 1959-1960
- Τάκης Παπαρσενίου Ελληνας 10/8/1960-8/9/1960
14. Κώστας Νεγρεπόντης Ελληνας 9/9/1960-6/1961
15 Zώγας Ελληνας 1961
- Κώστας Δαμαλάς Ελληνας 6/1961-21/8/1961
16. Θανάσης Τσακιρίδης Ελληνας 22/8/1961-1962
17. Μαρτσελίνο Ιταλός 1962
- Kώστας Δαμαλάς Ελληνας 1962-1963
- Αντώνης Μανταλόπουλος Ελληνας 1963-31/12/1964
18. Μπάζιο Ντρένοβατς Γιουγκοσλάβος 1/1/1965-1966
- Tάκης Παπαρσενίου Ελληνας 1966-1969
19. Nταν Γεωργιάδης Ελληνας 1969-1970
20. Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1970-1971
21. Τομ Eγγλεστον Aγγλος 1971
22. Tίμος Πατρώνης Ελληνας 1971
23. Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 15/11/1971-1973
24. Γουίλφ Mακ Γκίνες Aγγλος 1973-1974
22. Τζιν Γιανέφσκι Γιουγκοσλάβος 1974-1975
25. Μπέλα Πάλφι Γιουγκοσλάβος 1975-15/12/1975
- Τίμος Πατρώνης Ελληνας 1975-15/3/1976
- Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 15/3/1976-30/6/1976
26. Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 1976
- Tίμος Πατρώνης Ελληνας 1976
27. Ντούσαν Πάγεβιτς Γιουγκοσλάβος 1976-14/3/1977
28. Αντώνης Γεωργιάδης Ελληνας 15/3/1977-30/6/1977
- Λιούμπισα Σπάιτς Γιουγκοσλάβος 1/7/1977-30/1/1978
29. Λες Σάνον Aγγλος 31/1/1978-30/5/1978
30. Φράτζεσεκ Φάντροκ Ολλανδός 31/5/1978-28/2/1979
- Τίμος Πατρώνης Ελληνας 1/3/1979-31-3-1979
- Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1/4/1979-30/6/1979
31. Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 1979-1980
Kώστας Kαραπατής Έλληνας 1980-27/1/1980
32. Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 27/1/1980-9/8/1980
33. Aντι Πίντερ Γερμανός 9/8/1980-27/8/1980
- Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 28/8/1980-15/12/1980
34. Πίτερ Στούμπε Γερμανός 16/12/1980-5/4/1981
- Σωτήρης Λεγάτος Ελληνας 6/4/1981-30/6/1981
- Kώστας Kαραπατής Ελληνας 1/7/1981-1981
35. Bασίλης Δανιήλ Ελληνας 1981-15/2/1982
36. Θανάσης Zαφειρόπουλος Ελληνας 16/2/1982-9/7/1982
37. Nτέζο Mπούτζακ Oύγγρος 10/7/1982-7/3/1983
- Θανάσης Zαφειρόπουλος Ελληνας 8/3/1983-30/6/1983
38. Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 1983-31/1/1985
39. Γιαν Πετκόφσκι Πολωνός 1/2/1985-26/11/1985
40. Bασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 26/11/1985-10/12/1985
- Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 11/12/1985-10/6/1986
- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 11/6/1986-1987
- Πάνος Mάρκοβιτς Ελληνας 1987-6/1988
41. Nίκος Aλέφαντος Ελληνας 6/1988-19/8/1988
42. Aντον Pουντίνσκι Γερμανός 22/8/1988-16/10/1988
43. Δημήτρης Kίζας Ελληνας 17/10/1988-13/11/1988
44. Πέτρος Λεβεντάκος Ελληνας 14/11/1988-26/2/1989
- Bασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 27/2/1989-22/6/1989
- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 23/6//1989-1993
45. Pομπ Γιάκομπς Oλλανδός 1/7/1993-22/3/1994
46. Γιάννης Παυλάκης Ελληνας 23/3/1994
47. Xρήστος Aρχοντίδης Ελληνας 1994-1996
- Aνδρέας Mιχαλόπουλος Ελληνας 1996-1998
48. Σταύρος Διαμαντόπουλος Ελληνας 1998-1999
49. Tάκης Kυριακόπουλος Ελληνας 1998-22/6/1999
50. Mόγιας Pάντονιτς Γιουγκοσλάβος 23/6/1999-4/1/2000
- Nίκος Aλέφαντος Ελληνας 5/1/2000-14/2//2000
- Xρήστος Aρχοντίδης Ελληνας 2000-2001
51. Bαγγέλης Bλάχος Ελληνας 2001-2002
52. Nίκος Kουρμπανάς Ελληνας 2002
53. Σπύρος Λιβαθινός Ελληνας 2002
54. Nίκος Aναστόπουλος Ελληνας 2002-30/6/2002
55. Bιτσέντζο Γκουερίνι Iταλός 1/7/2002-2/10/2002
56. Hλίας Aρμόδωρος Ελληνας 3/10/2002-7/12/2002
57. Θόδωρος Πατρώνης Ελληνας 8/12/2002-23/2/2003
58 Δημήτρης Γκένας Ελληνας 24/2/2003-28/9/2003
- Θόδωρος Πατρώνης Ελληνας 29/9/2003-1/2/2004
59. Νίκος Αργυρούλης Ελληνας 14/9/2004-29/9/2004
60. Χρήστος Τσίκας Ελληνας 29/9/2004-2/10/2004
- Νίκος Κουρμπανάς Ελληνας 3/10/2004-31/1/2005
61. Βασίλης Παπαχρήστου Ελληνας 1/2/2005-28/7/2005
62. Νίκος Θεοδωρακόπουλος Ελληνας 29/7/2005-18/8/2005
63. Κεν Γουόρντεν Αγγλος 18/8/2005-13/9/2005
64. Λεωνίδας Γαρδικιώτης Ελληνας 14/9/2005-20/10/2005
65. Νίκος Παναγιώτου Ελληνας 21/10/2005-23/10/2005
- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 24/10/2005-2/11/2005
66. Ιβαν Γιοβάνοβιτς Σέρβος 3/11/2005-10/4/2006
- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 11/4/06-15/6/2006
67. Τότης Φυλακούρης Ελληνας 16/6/2006-29/11/2006
68. Βέλικο Ντόβενταν Σέρβος 30/11/2006-27/12/2006
- Νίκος Κουρμπανάς Ελληνας 28/12/2006-27/6/2007
69. Γιώργος Στράντζαλης Ελληνας 28/6/2007-15/11/2007
70. Μπάμπης Σπανοσωτηρόπουλος Ελληνας 16/11/2007-19/11/2007
71. Βασίλης Ξανθόπουλος Ελληνας 20/11/2007-25/2/2008
- Βασίλης Στραβοπόδης Ελληνας 26/2/2008-11/3/2008
72. Αγγελος Ποστέκογλου Ελληνο-Αυστραλός 12/3/2008-21/12/2008
73. Παναγιώτης Τζαναβάρας Ελληνας 22/12/2008-2009
74. Μπάμπης Τενές Ελληνας 2009
75. Δημήτρης Σπανός Ελληνας 2009-2010
76. Ευγένιος Γκέραντ Ολλανδός 2010
77. Γιώργος Μαραντάς Ελληνας 2010
78. Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2011
79. Μουράτ Σεροπιάν Ελληνο-Αρμένιος 2012
- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2012
- Μουράτ Σεροπιάν Ελληνο-Αρμένιος 2012
80. Βαγγέλης Καράτσης Ελληνας 2012
81. Βασίλης Βούζας Ελληνας 2012
82. Γιάννης Παπακώστας Ελληνας 2012
- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 2013
83. Ανδρέας Ζήκος Ελληνας 2013
84. Γιώργος Κουτσής Ελληνας 2013
85. Σωτήρης Αντωνίου Ελληνας 2013
- Βαγγέλης Καράτσης Ελληνας 2013
86. Αγγελος Διγκόζης Ελληνας 2013
87. Τιμόθεος Καβακάς Ελληνας 2014
88. Νίκος Παπαδόπουλος Ελληνας 2014
- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας -28/7/2014
- Δημήτρης Σπανός Ελληνας 29/7/2014-4/3/2016
89. Στάθης Σταθόπουλος Ελληνας 5/1/2016-2/3//2016
- Ηλίας Φυντάνης Ελληνας 3/3/2016-6/8/2016
90. Σωκράτης Οφρυδόπουλος Ελληνας 7/8/2016-19/3/2019
91. Χρήστος Καραπίτσος Ελληνας 20/3/2019-25/3/2019
92. Σάκης Τσιώλης Έλληνας 26/3/2019-6/6/2019
93. Ζβένταν Μιλόσεβιτς Βοσνιο-Σουηδός 6/6/2019-13/10/2019
94. Σπύρος Μπαξεβάνος Έλληνας 14/10/2019-20/12/2019
95. Απόστολος Μακρίδης Έλληνας 21/12/2019-29/1/2020
96. Ντίνος Σπυρόπουλος Έλληνας 30/1/2020-9/2/2020
97. Αιμίλιος Βελής Έλληνας 10/2/2020-11/2/2020
98. Πέτρος Δημητρίου Έλληνας 12/2/2020-22/2/2020
99. Αλέξης Σπηλιόπουλος Έλληνας 23/2/2020-25/2/2020
- Σωκράτης Οφρυδόπουλος Έλληνας 26/2/2020-11/6/2020
100 Δημήτρης Ελευθερόπουλος Έλληνας 12/6/2020-18/10/2020
101 Χρήστος Παρασκευόπουλος Έλληνας 19/10/2020-20/10/2020
- Νίκος Παπαδόπουλος Έλληνας 21/10/2020-21/2/2021
- Χρήστος Παρασκευόπουλος Έλληνας 22/2/2021-17/3/2021
- Χρήστος Καραπίτσος Έλληνας 18/3/2021-9/8/2021
102 Ζέλικο Κάλαϊτζιτς Σέρβος 10/8/2021-30/11/2021
103 Σούλης Παπαδόπουλος Έλληνας 1/12/2021-11/4/2023
104 Γιάννης Βογιατζής Έλληνας 12/4/2023-23/5/2023
105 Κώστας Σωτηρόπουλος Έλληνας 24/5/2023-31/7/2023
106 Στέφανο Φρατσιόζα Ιταλο-Αμερικάνος 1/8/2023-20/10/2023
107 Πάρης Κωνσταντακόπουλος Έλληνας 20/10/2023-29/10/2023
108 Γιάννης Τάτσης Έλληνας 30/10/2023-16/10/2024
- Σούλης Παπαδόπουλος Έλληνας 17/10/2024-24/12/2024
109 Δημήτρης Καλαϊτζίδης Έλληνας 25/12/2024-15//1/2025
Σωτήρης Αντωνίου Έλληνας 16/1/2025-21/4/2025
110 Νίκος Ανδριέλος Έλληνας 21/4/2025-14/7/2025
111 Λεωνίδας Κυβελίδης Έλληνας 15/7/2025-6/11/2025
112 Κώστας Κωνστανίδης Έλληνας 7/11/2025-13/11/2025
113 Σπύρος Αντωνόπουλος Έλληνας 14/11/2025-σήμερα
* Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις για τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
* Η Παναχαϊκή ουσιαστικά ιδρύθηκε (ως Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος) το 1891, και τρία χρόνια μετά, το 1894, ιδρύθηκε η Γυμναστική Εταιρεία Πατρών από διαγραφέντα μέλη του Παναχαϊκού. Τα δύο σωματεία επανενώθηκαν το 1923. Σημειώνεται πως η Παναχαϊκή (ως Παναχαϊκός ή και ως ΓΕΠ) διατηρούσε ποδοσφαιρική ομάδα ήδη από το 1899. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο ήταν άγνωστο σπορ στην Πάτρα, μόλις στις 28/1/1899 έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην πόλη. Ήταν μεταξύ μελών του Παναχαϊκού και του πληρώματος του αγγλικού πλοίου Boxier.
* Ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα από το 1898 μέχρι το 1923. Θα πρέπει να αναζητηθούν οι προπονητές - γυμναστές - αρχηγοί τμήματος (εκλέκτορες) και των δύο συλλόγων.
* Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε με την σημερινή έννοια του όρου «προπονητής - ποδοσφαίρου» αυτό ήταν καθήκον του γυμναστή του συλλόγου, που ενίοτε προπονούσε και τους υπόλοιπους αθλητές (στίβου, γυμναστικής, άρσης βαρών κλπ). Ένας από αυτούς ήταν ο Βέρνερ Στόλτενοφ.
