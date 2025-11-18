Ποιος είναι ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης που έχει σαρώσει τα μετάλλια στην κολύμβηση

Ο Κακουλάκης στο Μπρνο της Τσεχίας σάρωσε ό,τι ρεκόρ υπήρχε στο ελεύθερο (πισίνα 25μ) και ετοιμάζεται για το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στην 25άρα πισίνα.

Τα λόγια, του τα βγάζεις με το σταγονόμετρο. Λίγα και καλά, σταράτα. Όσο γρήγορος είναι μέσα στο νερό (της πισίνας ή της θάλασσας) τόσο μετρημένος είναι όταν μιλάει: «Θέλω να μιλάω με έργα, όχι με λόγια» λέει ο Βασίλης Κακουλάκης. Μισός κρητικός – μισός πελοποννήσιος αλλά 18 χρόνια τώρα (γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2007), στο Ηράκλειο μένει. Ο πατέρας του (Δημήτρης) κατάγεται από το Μορόνι, κοντά στα 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, έχει σπουδάσει ΤΕΦΑΑ και είναι ιατρικός επισκέπτης, η μάνα (Αγγελική) από τα Καλάβρυτα και είναι δικηγόρος. Τρία αγόρια απέκτησαν: Ο μεγάλος ο Μύρωνας κολυμπούσε και αυτός, έχει σπουδάσει Κτηνιατρική, δεύτερος είναι ο Βασίλης και τρίτος ο Νίκος, που μας…συστήθηκε και αυτός μέσα στο 2025 με το χρυσό μετάλλιο στα 5χλμ παίδων, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα open water που έγινε στην πόλη Σετούμπαλ της Πορτογαλίας.

Ο Βασίλης, τα τελευταία χρόνια το πάει…non stop. Σχολείο-προπόνηση-αγώνες, οι διακρίσεις, τα μετάλλια και τα ρεκόρ τον δικαιώνουν και του δίνουν περισσή δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια. Πρόσφατα στο Μπρνο της Τσεχίας σάρωσε ό,τι ρεκόρ υπήρχε στο ελεύθερο (πισίνα 25μ) και ετοιμάζεται για το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 25άρα, στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, 2-7 Δεκεμβρίου: «Θα κολυμπήσω 400-800-1500μ ελεύθερο, και θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ», λέει στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ.

Τη ζυγίζει την κάθε κουβέντα του. Τα μετάλλια πλέον…τα ζυγίζει με το κιλό: το 2024 στην μαραθώνια κολύμβηση κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο (3χλμ. knock out sprint) στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων ανδρών. Το 2025 συνέχισε: Τρίτος στο αγώνισμα των 3χλμ Knockout sprint, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών, στην πόλη Σετούμπαλ της Πορτογαλίας (στην μαραθώνια κολύμβηση), χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας (σε πισίνα 50μ) με διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων αλλά και πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. Εφήβων. Άγρυπνος φρουρός δίπλα του, η Βάνα Μπακούση. Η προπονήτρια του. Μια ζωή, μαζί, αχώριστοι.

Ο Βασίλης καταγράφει την πορεία του: «Από 4 ετών είμαι στον αθλητισμό. Πισίνα, στίβος, σκοποβολή, ποδόσφαιρο, ξιφασκία…Λίγο περισσότερο στάθηκα στη σκοποβολή και τη ξιφασκία, κέρδισα και πανελλήνιους τίτλους, αλλά ‘κόλλησα’ στην πισίνα. Ξεκίνησα με την πεταλούδα, συνέχισα με την μικτή, δοκίμασα και το ελεύθερο. Αυτό ήταν…». Το καλοκαίρι που μας πέρασε, τέλειωσε το Λύκειο, θέλει να σπουδάσει κάτι σχετικό με τον αθλητισμό. Μέχρι να πάρει το απολυτήριο, είχε ένα πρόγραμμα…ο Θεός μαζί μας. Αναλύει: «Εγερτήριο στις 5 το ξημέρωμα, 6-8πμ προπόνηση, ‘καπάκι΄ σχολείο μέχρι τις 2μμ, για κανά 20λεπτο σπίτι, μετά ‘σφαίρα’ για την απογευματινή προπόνηση μέχρι τις 6μμ, κάποιες φορές υπήρχε το γυμναστήριο, κάποιες αποκατάσταση, κάποια στιγμή επέστρεφα σπίτι…». Πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα μέσα στο νερό; «Πέντε- έξι…». Απλά πράγματα…Καθημερινά…

Αυστηρός με τον εαυτό του, φειδωλός στα λόγια ακόμα και στις διακρίσεις: «Μπράβο Βασίλη τα καταφέραμε, αυτό μόνο λέω και συνεχίζω. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, επιλογή μου είναι. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά. Δεν θέλω να το παίζω και κάποιος. Προσπαθώ πάντως συνέχεια για το καλύτερο». Αθλητής του ΠΑΟΚ, πλέον, συνεχίζει να προπονείται στο Ηράκλειο. Και να ετοιμάζεται και για την μαραθώνια κολύμβηση και την πισίνα: «Μου αρέσουν και τα δυο, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω». Ειλικρινής. Ντόμπρος.

Αν θέλεις να τον δεις να χαμογελάει…μέχρι τα αυτιά, κάνε του δώρο ένα ζωάκι. Όχι τα…συνηθισμένα: «Σπίτι μου έχω ιγκουάνα, χελώνες, παπαγάλους, ενυδρείο. Με αυτά, αποφορτίζομαι. Ασχολούμαι πολύ, μου αρέσουν πολύ».

Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια, κάθε άλλο παρά αδιάφορο τον αφήνουν. Αλίμονο άλλωστε, ο Βασίλης Κακουλάκης μετράει και εδώ τα λόγια του: «Βρέθηκε η Κρήτη στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το λάθος λόγο. Για κάποιους λίγους, ελάχιστους. Η εξαίρεση σε αυτό τον ευλογημένο τόπο. Σίγουρα πάντως και η δημοσιότητα ‘φουντώνει’ την εικόνα. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι σχετικό, τίποτα τραγικό».

Μας αφιερώνει και μια μαντινάδα:

«Άντρας απου ‘ναι ταπεινός ειλικρινής με ήθος, πάντοτε θα φεγγοβολά ανάμεσα στο πλήθος».

