Οι Αχαιοί αθλητές κατέρριψαν 26 ρεκόρ στίβου το 2025- Απολογισμός, 1ο μέρος

Έπεσε λοιπόν η αυλαία για τον στίβο το 2025 με την ολοκλήρωση των πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Χρονιά με αρκετά καλό βαθμό στους αθλητές και τα σωματεία του νομού Αχαΐας, παρά την όποια κάμψη παρατηρήθηκε.

Υπήρξαν όμως και μερικές επιδόσεις που ξεχώρισαν, που πέρασαν στην ιστορία!

Πρόκειται για τα ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών (για να ακριβολογούμε τις καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών) που έσπασαν τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Είχαμε επίσης κατάρριψη ενός πανελληνίου ρεκόρ κι ενός ρεκόρ Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Συνολικά 20 ρεκόρ καταρρίφθηκαν τη χρονιά που φεύγει!

Αναλυτικά (πρώτη αναφέρεται η νέα επίδοση και ακολούθως το παλιό ρεκόρ):

ΡΕΚΟΡ ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ 2025

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

60μ. (i) Αθανασία Τσαχλή Ατλας 8.16 8.72 Γεωργία Σταθοπούλου Ολυμπιάδα 2022

80μ. Αθανασία Τσαχλή Ατλας 10.23 10.43 Γεωργία Σταθοπούλου Ολυμπιάδα 2022

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α

100μ. εμπ. Γιώργος Κασούμης Κούρος 13.95 14’’.0 (ρ.χ.) Γιάννης Λαμπρόπουλος Ολυμπιάδα 1995

100μ. εμπ. Γιώργος Κασούμης Κούρος 13.69 13.95 Γιώργος Κασούμης Κούρος 2025

2.000μ. στιπλ Παναγιώτης Θεοφανόπουλος Φιλαθλητική 6.26.08 6.32.82 Θόδωρος Μπιλιανός Πέλοπας 2021

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

5.000μ. βάδην εντός Ιωάννα Σερεμέτη Αρίων 25.41.80 26’.19’’.21 Μαρία - Μυρτώ Τσιμιγκάτου Ολυμπιάδα 2020

2.000μ. Ανθή Αγγελάτου Πέλοπας 6.37.97 6’.39’’.74 Μαρίνα Πετροπούλου Έσπερος 2002

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α

* 4Χ300μ. Μικτή Α-Γ Ευάγγελος Πλωρίτης Χρύσα Φλωράκη Ραφαηλία Καραγκούνια Γιώργος Μαρνέλης Αθηνόδωρος 2.51.64 2.52.42 Πρώ τη εγγραφή

ΠΑΙΔΩΝ

5.000μ. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος Πέλοπας 14’.52’’.46 15.01.42 Κώστας Κουβαράς Ολυμπιάδα 1987

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Έπταθλο Μαρία Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου Κούρος 4.141β 4.137β. Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου Κούρος 2024

Έπταθλο Αθανασία Οικονομοπούλου Κούρος 4.251β 4.141β. Μαρία - Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου Κούρος 2025

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

3.000μ. Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 9’.34’.61 9’.35’.10 Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 2023

1.500μ. Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 4’.27’.40 4’.27’’.43 Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 2024

100μ. εμπ. Παναγιώτα Μεντζελοπούλου Αθηνόδωρος 14.40 14.43 Μαρίνα Γιαννάδη Αθηνόδωρος 2021

100μ. εμπ. Παναγιώτα Μεντζελοπούλου Αθηνόδωρος 14.34 14.40 Παναγιώτα Μεντζελοπούλου Αθηνόδωρος 2025

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

800μ. Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα 1’.49’’.74 1’.50’’.15 Αντώνης Κουτρίκης Ολυμπιάδα 2008

800μ. Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα 1’.49’’.35 1’.49’’.74 Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα 2025

3.000μ. Ανδρέας Γεωργίου Αθηνόδωρος 8.16.54 8’.19’’.8 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1981

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1.500μ. Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 4’.27’.40 4’.27’’.43 Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 2024

3.000μ. Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 9’.34’.61 9’.35’.10 Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 2023

ΑΝΔΡΩΝ

4Χ100μ. Γιώργος Ντανάσος, Αντώνης Τζιαμπίρης, Ορέστης Εμμανουηλίδης, Ανδρέας Καλαθενός Ολυμπιάδα 42.42 42.62 Κώστας Οικονόμου, Φώτης Μητρόπουλος, Νίκος Γρηγορόπουλος, Κώστας Παπαζαφείρης Ολυμπιάδα 2003

4Χ100μ. Γιώργος Ντανάσος, Αντώνης Τζιαμπίρης, Ορέστης Εμμανουηλίδης, Ανδρέας Καλαθενός Ολυμπιάδα 42.40 42.42 Γιώργος Ντανάσος, Αντώνης Τζιαμπίρης, Ορέστης Εμμανουηλίδης, Ανδρέας Καλαθενός Ολυμπιάδα 2025

30 χλμ. ορεινού Γιώργος Καλαπόδης Αθηνόδωρος 2.47’25’’0 Πρώτη εγγραφή

Ημιμαραθώνιος βάδην Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος Ολυμπιάδα 1.36’36’’0 Πρώτη εγγραφή

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3.000μ. (i) Μυρτώ Βαλαχά Πέλοπας 9.43.14 9.58.30 Μαρία Πολύζου Εσπερος 1988

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ 2025

ΑΝΔΡΩΝ

Ημιμαραθώνιος βάδην Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος Ολυμπιάδα 1.36’36’’0 Πρώτη εγγραφή

* Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος του απολογισμού, με τις διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις των Αχαιών αθλητών.