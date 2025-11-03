Το 9ο πανελλήνιο ρεκόρ του Κωνσταντίνου Ντεντόπουλου!

Την 10η θέση στα 21 χλμ βάδην ανδρών (Ημιμαραθώνιος) με 1.36.36 πήρε πρόσφατα (25/10) ο πατρινός Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος στο Zittau στη Γερμανία.

Η επίδοση είναι η πρώτη που σημειώνεται από Έλληνα αθλητή σ αυτήν την απόσταση και αποτελεί το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ.

Θυμίζουμε πως η παγκόσμια Ομοσπονδία αντικατέστησε πρόσφατα το αγώνισμα των 20 χλμ βάδην με τα 21 χλμ βάδην (21.097μ.), ώστε να συμπίπτει με τον ημιμαραθώνιο τρεξίματος (το ίδιο έκανε με τα 35 χλμ βάδην, που άλλαξαν σε μαραθώνιο βάδην, δηλαδή 42.195 μ.).

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Πρώτος ημιμαραθώνιος βάδην! Είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας που έκανε σεφτέ στο αγώνισμα, με επίδοση 1.36.36! Ένας πολύ ωραίος αγώνας αλλά με λίγο τσουχτερό κρύο και δροσερό αεράκι! Αλλά δεν πτοηθήκαμε ! Τα καταφέραμε και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος για την επίδοση και σε συνδυασμό με την 10η θέση στο meeting κλείνει ο πρώτος αγώνας απόλυτα επιτυχημένα! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήταν δίπλα μου μέχρι σήμερα για να φτάσω έως την γραμμή του τερματισμού: Ανδρέας Βασιλόπουλος, Χρήστος Κοτσόκολος, το ράδιο-ταξί 18300 και φυσικά την προπονήτρια μου Ντίνα Μπορνιβέλλι που ποτέ δεν λείπει από όλη την προσπάθεια μου και φυσικά το σωματείο μου Ολυμπιάδα Πατρών».

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΡΕΚΟΡΝΤΜΕΝ

Ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος είναι ο 5ος πατρινός εν ενεργεία κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ ανδρών! Αναλυτικά:

* 10.000μ.: Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 28’.07’’.17 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης στις 29/8/1987.

* Ημιμαραθώνιος: Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 1.03’.04’’.0 στις 18-12-1988 στο Παλέρμο της Ιταλίας.

* Μαραθώνιος: Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 2.12’.04’’.0 στον διεθνή μαραθώνιο του Βερολίνου στις 9/10/1988.

* 10.000μ. βάδην εντός σταδίου: Λευτέρης Θανόπουλος (Ολυμπιάδα) 39’.37’’.65 το 2002.

* Ημιμαραθωνιος (21.097μ.) βάδην εκτός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.36.36 στο Βερολίνο στις 25/10/2025.

ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ

Στη Γερμανία ο Ντεντόπουλος πέτυχε το 9ο πανελλήνιο ρεκόρ στην καριέρα του ή για να ακριβολογούμε, την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, καθώς δεν υφίσταται ο όρος «πανελλήνιο ρεκόρ» σε μη ολυμπιακά αγωνίσματα ή σε κάποιες ηλικιακές κατηγορίες.

Αναλυτικά η λίστα με τα ρεκόρ του:

ΑΝΔΡΕΣ

* Ημιμαραθωνιος (21.097μ.) βάδην εκτός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.36.36 στο Βερολίνο στις 25/10/2025.

ΝΕΟΙ

10.000μ. βάδην εντός σταδίου: 41’.52’’.95 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στις 9/3/2014.

15.000μ. βάδην εντός σταδίου 1.08’.43’’.14 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 22/1/12 στην Πάτρα.

ΕΦΗΒΟΙ

15.000μ. βάδην εντός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.08’.43’’.0. στην Πάτρα στις 22/1/2012.

20.000μ. βάδην εκτός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.28’.37’’.0 στις 14/10/2012 στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

10.000μ. βάδην εντός σταδίου λυκείων: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 42’.42’’.37 στις 16/5/2012.

ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΧΟΣ Π.Ρ.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην εκτός σταδίου παίδων με 21’.34’’.0 από το «2ο Athens Walkamp» στην Αθήνα στις 30/8/2011.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου παίδων με 45’.21’’.95 από τους «Αιτωλικούς Αγώνες» στο Αγρίνιο στις 30/5/2011.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην εκτός σταδίου παίδων με 44’.06’’.6 από το διεθνές μίτινγκ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας στις 23/10/2011.

ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Ιδού και η λίστα με τα μετάλλια του Ντεντόπουλου στα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου. Είναι 33 και με αυτή τη συγκομιδή είναι 2ος όλων των εποχών (1896 - σήμερα) στη λίστα με τους Αχαιούς πανελληνιονίκες, πίσω από τα 40 του Γιώργου Παναγιωτόπουλου (ΠΓΕ)!

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Ανδρών 10.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2019 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2019 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2018 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2018 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2017 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2014 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2012 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2011 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2010 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2009 Ανοικτός Παμπαίδων 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα