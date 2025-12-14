Ακαδημία των Σπορ – Ιδομενέας Γαλατά Χανίων = 37-29 (ημ. 18-13)

Έσπασε το ρόδι των ισοπαλιών η Ακαδημία των Σπορ νικώντας τον Ιδομενέα Χανίων στο Κουκούλι με σκορ 37-29 για το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής ανδρών χάντμπολ και έκλεισαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον αήττητοι για το 2025.

Οι Πατρινοί μπορεί να έλεγχαν το σκορ σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αφού επέβαλαν τον ρυθμό τους πολύ γρήγορα, πάλι όμως κατά διαστήματα δεν ήταν σταθεροί, ακούγοντας τα παράπονα του προπονητή τους Γιάννη Παπαγιαννόπουλου, που δηλώνει μάλιστα:

< πρέπει όλοι οι παίκτες μου να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αγώνας. Το κάθε παιχνίδι τελειώνει στο 60΄ λεπτό. Το πληρώσαμε ακριβά τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές με τις ισοπαλίες. Παρόλα αυτά τους αξίζουν συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα πορεία στο πρωτάθλημα >.

Στην αρχή του αγώνα βραβεύτηκε ο αθλητής Νίκος Δεμίρης για την 7ετη προσφορά του στην Ακαδημία των Σπορ, αλλά και για την γενικότερη προσφορά του στο Πατραϊκό χάντμπολ και όχι μόνο.